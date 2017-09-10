Kastamonuspor 1966 - Tokatspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KASTAMONUSPOR 1966 - TOKATSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kastamonuspor 1966 - Tokatspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 2. haftasında Kastamonuspor 1966 ile Tokatspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kastamonuspor 1966 - Tokatspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:00'da başlayacak Kastamonuspor 1966 - Tokatspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 2. Haftasında Kastamonu Gazi Stadyumunda oynanacak müsabakayı Semih Kurt yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Kastamonu Gazi

Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Doğan Can Otman, Erkan Sekman, Abdullah Halman, Ali Kucık, Savaş Tağa, Ömer Can Sokullu, Faruk Öcal, Alican Karadağ, Ferit Erişçi, Okan Yıldız

Teknik Direktör: Tarık Daşgün

Tokatspor: Murat Cömert, Ömercan Öndaş, Ercüment Eray Ataklı, Ali Kemal Yükseker, Alperen Pak, Vedat Kapurtu, Emre Hasan Balcı, Mehmet Öztonga, Nezir Özer, Batuhan Türk, Hakan Ateş

Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere

Hakem: Semih Kurt, Barkın Güdü, Suat Güz, Ömer Şivka

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