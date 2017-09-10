KASTAMONUSPOR 1966 - TOKATSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kastamonuspor 1966 - Tokatspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:00'da başlayacak Kastamonuspor 1966 - Tokatspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 2. Haftasında Kastamonu Gazi Stadyumunda oynanacak müsabakayı Semih Kurt yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Kastamonu Gazi
Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Doğan Can Otman, Erkan Sekman, Abdullah Halman, Ali Kucık, Savaş Tağa, Ömer Can Sokullu, Faruk Öcal, Alican Karadağ, Ferit Erişçi, Okan Yıldız
Teknik Direktör: Tarık Daşgün
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Tokatspor: Murat Cömert, Ömercan Öndaş, Ercüment Eray Ataklı, Ali Kemal Yükseker, Alperen Pak, Vedat Kapurtu, Emre Hasan Balcı, Mehmet Öztonga, Nezir Özer, Batuhan Türk, Hakan Ateş
Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Semih Kurt, Barkın Güdü, Suat Güz, Ömer Şivka
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