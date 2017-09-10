Amed Sportif - Sivas Belediyespor maç kadroları belli oldu...
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AMED SPORTİF - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Amed Sportif - Sivas Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 2. haftasında Amed Sportif ile Sivas Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Amed Sportif - Sivas Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 2. haftasında Amed Sportif ile Sivas Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:30'da Seyrantepe Diski Spor Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Emre Kargın yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Seyrantepe Diski Spor

Amed Sportif: Erdi Bakırcı, Cumhur Yılmaztürk, Timur Kosovalı, Şahin Şafakoğlu, Mehmet Sıddık İstemi, Efe Halil Özarslan, Deniz Naki, Abdullah Topkara, Mansur Çalar, Mazlum Demir, Zülküf Özer

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Sivas Belediyespor: Nuri Melih Mursal, Uğur Bulut, Feyyaz Belen, Samet Katanalp, Ozan Kılıçoğlu, Ahmet Arı, Hüseyin Bak, Hakan Yağmurkaya, Tunay Acar, Serkan Demirol, Niyazi Batuhan Salman

Teknik Direktör: Cevat İrez

Hakem: Emre Kargın, Mustafa Han, Ufuk Uğurlu, Efe Soysal

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