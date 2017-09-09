SİVASSPOR, KABUK DEĞİŞTİRDİ

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, transfer döneminde 12 oyuncuyla yollarını ayırıp, 15 yeni futbolcu transfer ederek, kadroda önemli revizyona gitti.

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve bir sezon aradan sonra Süper Lig'e dönen kırmızı-beyazlı ekipte, teknik heyetin raporu doğrultusunda yeni sezon öncesi 12 futbolcu takımdan gönderildi.

Sivasspor, stoperler İbrahim Öztürk, Gökhan Süzen, Hasan Hatipoğlu, Dejan Kelhar, Emre Öztürk, orta saha oyuncuları Kerim Avcı, Burhan Eşer, Adem Koçak, Yiğit İncedemir, Ahmet Cebe, Erkan Kaş ve Yunan golcü Theofanis Gekas ile yollarını ayırdı.

Futbolculardan İbrahim Öztürk Altay, Gökhan Süzen Adanaspor, Burhan Eşer Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adem Koçak Bandırmaspor, Yiğit İncedemir Adana Demirspor, Ahmet Cebe Fortuna Düsseldorf, Hasan Hatipoğlu Samsunspor, Kerim Avcı Altınordu, Erkan Kaş Kayserispor, Dejan Kelhar Celje ve Emre Öztürk Elazığspor ile anlaşırken, Theofanis Gekas ise takım bulamadı.

Geçen sezon kırmızı-beyazlı formayı terleten kaleciler Tolgahan Acar ve Ali Şaşal Vural, savunma oyuncuları Ziya Erdal, John Boye ve Rıdvan Şimşek, orta saha oyuncuları Hakan Arslan, Galip Güzel, Leandro, Emre Kılıç ile golcü oyuncu Ergin Keleş'i kadrosunda tutan Demir Grup Sivasspor, hareketli geçen transfer döneminde 15 oyuncu transfer etti.

Sivas ekibi, kadrosunu AZ Alkmaar'dan kaleci Sergio Rochet, savunma hattını Dinamo Moskova'dan Vitaly Dyakov, Göteborg'dan Mattias Bjorsmyr, Monoca'dan Elderson Echiejile, Trabzonspor'dan Carl Medjani ve Elazığspor'dan Hakan Bilgiç, orta sahayı Guarani Futebol Clube'den Auremir Dos Santos, Oostende'den Zora Cyriac Gohi Bi, Lokomotiv Moskova'dan Delvin N'Dinga, Dinamo Kiev'den Sergiy Rybalka, Adanaspor'dan Cem Özdemir ve Menemen Belediyespor'dan Mert Hakan Yandaş ile güçlendirdi.

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig ekiplerinin kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu golcü oyuncular Everton'dan Arouna Kone ve Trabzonspor'dan Muhammed Demir'i de kadrosuna katarak transfer döneminde dikkati çeken kulüpler arasında yer aldı. Demir Grup Sivasspor, transfer döneminin son gününde Osmanlıspor'dan forvet oyuncusu Thievy Bifouma'yı kadrosuna kattı.

Yaş ortalaması 27,03

Kadrosunda 3'ü 21 yaş altı takımından olmak üzere 28 futbolcu bulunduran Sivasspor'un yaş ortalaması 27,03 oldu.

Demir Grup Sivasspor'un Everton'dan transfer ettiği 34 yaşındaki golcü oyuncu Arouna Kone, takımın en tecrübeli ismi oldu. Kone'yi, yine yeni transferlerden olan 32 yaşındaki Carl Medjani takip etti. Kırmızı-beyazlı ekibin kadrosunda 30 yaş ve üstü 8 oyuncu bulunuyor.

Sivasspor'un 21 yaş altı takımından İbrahim İşçi, Serhat Mutlu ve Muhammet Furkan Işık'ın haricinde, 23 yaşındaki Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ekibin en genç oyuncuları olarak ön plana çıkıyor.

Sivas temsilcisinin bu sezon kadrosunda 15'i Türk, 13'ü yabancı 28 futbolcu bulunacak.