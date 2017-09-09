Marsel İlhan finalde
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MARSEL İLHAN FİNALDE

Marsel İlhan finalde

Milli tenisçi Marsel İlhan, Antalya'da düzenlenen Futures Turnuvası Tennis Organisation Cup'da finale yükseldi.

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Milli tenisçi Marsel İlhan, Antalya'da düzenlenen Futures Turnuvası Tennis Organisation Cup'da finale yükseldi.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen organizasyona 1 numaralı seribaşı olarak katılan Marsel İlhan, yarı finalinde Rus Ronald Slobodchikov ile karşılaştı.

Rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerin ardından 2-0 yenen milli sporcu, finalde Avusturyalı Bastian Trinker ile karşılaşacak.

- Büyükakçay ve İlkel elendi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki 25 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvası Allianz Kupası'nda tek kadınlarda mücadele eden Çağla Büyükakçay ise yarı finalde karşılaştığı İtalyan Jessica Pieri'ye 6-4 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-0 yenilerek elendi.

Milli sporcu Cem İlkel ise Fransa'daki 25 bin dolar ödüllü Futures Turnuvası'nın tek erkekler çeyrek finalinde karşılaştığı ev sahibi ülkeden David Guez'e 7-6 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-0 mağlup olarak, turnuvaya veda etti.

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