FENERBAHÇE'DE TRANSFER YİNE SON HAFTAYA KALDI!

Fenerbahçe, transfer dönemlerinin kapanmasına az bir süre kala kadrosuna takviye yapmasıyla dikkati çekiyor.

Transferin bitimine 8 gün kala Zenit'ten Portekizli stoper Luis Neto'yu kiralayan sarı-lacivertliler, son gün ise Tottenham'ın Hollandalı santrforu Vincent Janssen'le kadrosunu güçlendirdi.

Fenerbahçe, son 12 sezonun transfer dönemlerinin bitmesine az bir süre kala 20 futbolcu transferi yaptı.

Sarı-lacivertliler bu 20 ismin 15'ini birinci, 5'ini ise ikinci transfer ve tescil döneminin kapanmasına az bir süre kala gerçekleştirdi. Bu isimlerden 18'inin yabancı futbolcu olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'nin son 12 sezonda transfer döneminin bitmesine az bir süre kala aldığı oyuncular şunlar:

2006-2007: Mateja Kezman (28 Ağustos 2006), Edu Dracena (29 Ağustos 2006), Deivid de Souza (30 Ağustos 2006)

2007-2008: Claudio Maldonado (30 Ocak 2008)

2008-2009: Josico (29 Ağustos 2008)

2010-2011: Joseph Yobo (31 Ağustos 2010), Serkan Kırıntılı (31 Ağustos 2010)

2011-2012: Reto Ziegler (3 Eylül 2011), Henri Bienvenu (5 Eylül 2011), Joseph Yobo (5 Eylül 2011), Moussa Sow (27 Ocak 2012)

2012-2013: Raul Meireles (3 Eylül 2012), Reto Ziegler (31 Ocak 2013), Emre Belözoğlu (31 Ocak 2013), Pierre Webo (31 Ocak 2013)

2015-2016: Lazar Markovic (30 Ağustos 2015)

2016-2017: Jeremain Lens (30 Ağustos 2016), Moussa Sow (31 Ağustos 2016)

2017-2018: Luis Neto (31 Ağustos 2017), Vincent Janssen (8 Eylül 2017)

Avrupa'dan elendikten sonra transferler yapılıyor

Fenerbahçe, son 12 sezonda Avrupa kupalarında rakipleri karşısında turu geçemedikten sonra transfer yapmasıyla dikkatleri üzerine topladı.

Sarı-lacivertliler bu sürede UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde ve UEFA Avrupa Ligi'nde (UEFA Kupası) rakiplerine kaybettikten sonra 15 futbolcu transfer etti.

Fenerbahçe, 2006-2007 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına elendikten sonra Diego Lugano, Mateja Kezman, Edu Dracena ve Deivid de Souza transferlerini gerçekleştirdi.

İlk Aykut Kocaman yönetiminde şampiyonluğa ulaştığı 2010-2011 sezonunda da Fenerbahçe benzer bir sıkıntıyla karşılaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İsviçre'nin Young Boys takımına elenen sarı-lacivertliler, daha sonra hücum hattını Fransa 1. Ligi'nin gol kralı Mamadou Niang'la güçlendirdi. Buna rağmen istediği transferleri zamanında tamamlayamayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne de havlu attı. Sarı-lacivertli takım ön elemede Yunan temsilcisi PAOK'a elendikten sonra Joseph Yobo ve Serkan Kırıntılı'yı transferin son günlerinde kadrosuna dahil etti.

Sarı-lacivertliler 2012-2013 sezonunda Rus temsilcisi Spartak Moskova karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda edince orta sahasına, Premier Lig ekibi Chelsea'ye 10 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek Raul Meireles'i aldı.

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına 2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesinde kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonra 3 önemli takviye yaptı. Ozan Tufan, Volkan Şen ve Lazar Markovic transferleri, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi dışında kaldıktan sonra gerçekleşti.

Fenerbahçe, geçen sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa 1. Lig ekibi Monaco'ya elendikten sonra teknik direktör değişikliğine gitti ve Vitor Pereira'nın yerine Dick Advocaat geldi. Turnuvaya veda eden Fenerbahçe ardından, Lens ve Sow'u kiraladı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon da benzer bir sıkıntıyla yüzleşti. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedon temsilcisi Vardar'a elendikten sonra iki takviye yaptı. Avrupa'ya havlu atan Fenerbahçe, Neto ve Janssen transferlerini Vardar maçlarına yetiştiremedi.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında rakiplerine elendikten sonra gerçekleştirdiği transferler şöyle: