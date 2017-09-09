Yıldız güreşçiden bronz madalya
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YILDIZ GÜREŞÇİDEN BRONZ MADALYA

Yıldız güreşçiden bronz madalya

Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 58 kiloda Cavit Acar, bronz madalya aldı.

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Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 58 kiloda Cavit Acar, bronz madalya aldı.

Yunanistan’ın başkenti Atina'da devam eden organizasyonda mücadelede eden Cavit Acar, repesaj maçında Kazakistanlı Didar Nurakhmet'i 10-8 yenerek, üçüncülük maçına çıkmaya hak kazandı.

Üçüncülük maçında Kırgızistanlı Talgat Tynechtybekov ile karşılaşan milli sporcu, rakibini 14-6'lık skorla mağlup ederek, dünya üçüncüsü oldu.

Bronz madalya maçına çıkan milli sporculardan 42 kiloda Yusuf Eryücel, 50 kiloda Doğan Kara ile 69 kiloda Umur Aybey, rakiplerine mağlup olarak dünya beşinciliği elde etti.

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