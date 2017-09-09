"Fenerbahçe tarihine geçecek bir sezon oynuyoruz"
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"FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇECEK BİR SEZON OYNUYORUZ"

"Fenerbahçe tarihine geçecek bir sezon oynuyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir mağlubiyetini değerlendirdi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Medipol Başakşehir mağlubiyetini değerlendirdi.

Takımda ciddi bir özgüven kaybı yaşadıklarını belirten Kocaman, "Fenerbahçe tarihine geçecek bir sezon oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kocaman sözlerini şöyle sürdürdü;

"Konuşmanın zor olduğu maçlardan bir tanesi. Sezon başından beri klasiğimiz oldu gibi görünüyor. Sekizinci karşılaşma, 4 veya 5. kez geride başlıyoruz. Son derece kolay oynayan takımlara karşı enerjiyi biriktirmek zor oluyor. Bu maç daha beter oldu. İkinci golden sonra oyunu çevirmek daha zor oldu. Sezon başı klasiği haline geldi. Sıkıntılı bir durum. Galibiyeti çok istediğimiz bir anda sıkıntılı bir durumla karşı karşıya kaldık. Çalışmaya ve düzültmeye devam. Başka şansımız yok. Olumsuz anlamda söylüyorum, Fenerbahçe tarihine geçecek bir sezon oynuyoruz. Kaleye gelen ilk şutun gol ihtimali de... Bu kadar çaba, geriye düştükten sonra oyunu çevirmek için onlarca orta yapıyorsun. Ama sonuçta topu rakibinizden fazla kaleye sokamadığınızda söyleyecek fazla bir şey yok."

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