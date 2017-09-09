SÖZERİ: "ANLIK HATADAN CEZAYI KESTİLER"

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, bu maçtan gerekli dersleri çıkaracaklarını ve daha önceki üç maçtaki ritimlerini yakalayacaklarını belirtti.

Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça zihinsel ve fiziksel olarak iyi hazırlandıklarını, konsantrasyon ve motivasyonlarının çok iyi olduğunu söyledi.

İlk yarı hiç beklemedikleri kadar kötü oynadıklarını ifade eden Sözeri, şöyle devam etti:

"Bize yakışmayan pozisyonlar verdik ve top tutamadık. Hiç beklemediğimiz şekilde çok pas hatası yaptık. Tabii zeminin de bunda etkisi var. İkinci yarı özellikle oyuncu değişikliklerimizden sonra maça ortak olduk. İşler iyi de gidiyordu, fena oynamıyorduk. Beşiktaş'ın birinci ve ikinci bölgede geçişlerini daha iyi kapattık. Pozisyon vermeden oynuyorduk. O arada penaltı oldu ve rakibimiz kaçırdı. Sonrasında Tosic'in kırmızı kart görmesiyle oyun tamamen bize döndü. Maçı kazanmaya odaklı oynamaya başladık. Dolayısıyla rakibimizin oyuncu değişiklikleri de 'Artık bir puanı alayım, ortak olayım' modundaydı. Ancak maalesef anlık hatamızdan golü yedik. Son 10-15 dakikada, çok sayıda pozisyona girmiştik."

Maçlarda çok pozisyona girmelerine karşın, fırsatları değerlendiremediklerini aktaran Erkan Sözeri, "Antrenmanlarda da çalışıyoruz, yine çalışacağız. Sonuçta mağlup olduk, üzgünüz. Oyuncuların özellikle ikinci yarıdaki performansından memnunum. Çok üst düzey mücadele ettiler. Bu maçtan gerekli dersleri çıkaracağız ve daha önceki üç maçtaki ritmimizi, özellikle ikinci yarıdaki oyunu tekrar yakalayıp, lige devam edeceğiz. Beşiktaş'ı kutluyor, Şampiyonlar Ligi'nde de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

- "Anlık hatadan cezayı kestiler"

Beşiktaş'ın son iki yıldır şampiyon olduğunu vurgulayan Sözeri, "Anlık hatadan cezayı kestiler. Tedbiri elden bırakmadan, kazanma odaklı oynadık. İkinci yarı da Skulason, Seleznov ve İlhan Depe değişikliği bence çok olumlu yansıdı takıma. Golü yedikten sonra bunun dönüşü olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Seleznov'un performansıyla ilgili sorulan bir soruya Erkan Sözeri, "Suni bir kriz oluşturulmak isteniyor. Benim oyuncuyla hiçbir problemim yok. Sadece Seleznov'un fiziksel anlamda problemleri vardı. Son 10 gündür çok iyi çalışıyor. Bugün de katkısı çok iyi oldu. Bizim elimizde Seleznov, Yatabare, Serdar Deliktaş gibi çok önemli gol ayakları var. Yarın bunlar golleri de atacaklar." şeklinde cevap verdi.

Bir gazetecinin penaltı pozisyonunu sorması üzerine Sözeri, "Penaltı pozisyonunu daha sonra izledim. Yatabare'nin eline çarpmış. Penaltı verilebilir. Ali Palabıyık maçın genelinde, sonuca çok etki etmeyecek hatalar yaptı ve bu kadarı doğaldır. Buradaki mağlubiyeti hakeme yüklemek de haksızlık olur." diyerek sözlerini tamamladı.