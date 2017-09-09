Aybaba: "Takım bugün kötü günündeydi"
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AYBABA: "TAKIM BUGÜN KÖTÜ GÜNÜNDEYDİ"

Aybaba: "Takım bugün kötü günündeydi"

Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor'a evinde 2-0 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, takım olarak kötü performans sergilediklerini söyledi.

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Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor'a evinde 2-0 yenilen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, takım olarak kötü performans sergilediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samet Aybaba, bekledikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "İyi konsantre olduk ancak yaşanan sakatlıklar nedeniyle yaptığımız 3 zorunlu değişik, planları bozdu. Takım bugün kötü günündeydi. Transferlerimiz var, toparlanacağız. Bir an önce iyi bir takım olarak liglere döneceğiz." diye konuştu.

Aybaba, eleştiri yapmak için henüz erken olduğunu, maç yaptıkça hem takımın durumunu hem de transferleri daha iyi göreceklerini ifade ederken, kadrosuna güvendiğini ve daha iyisini yapacaklarına inandığını sözlerine ekledi.
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