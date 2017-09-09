İşte Galatasaray'ın Antalya kafilesi
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE GALATASARAY'IN ANTALYA KAFİLESİ

İşte Galatasaray'ın Antalya kafilesi

Süper Lig'in 4. haftasında Pazar günü Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Antalya'da...

197 Okunma

Süper Lig'in 4. haftasında Pazar günü Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Antalya'da...

Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenmanla Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya hareket etti.

Galatasaray takımının 21 kişilik Antalyaspor maçı kadrosunda, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Belhanda, Sinan Gümüş, Linnes, Gomis, Ndiaye, Tarık Çamdal, Rodrigues, Fernando, Koray Günter, Denayer, Eray İşcan ve Feghouli'nin yer aldığı açıklandı.

ETİKETLER #Galatasaray
Transferin en hızlısı Göztepe
2018 model Galatasaray
İşte Süper Lig'in en pahalı satışları
Futbolda haftanın programı
İşte Carrasso'nun alacağı ücret
Galatasaray'da imza töreni
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿