Fenerbahçe 2 - M.Başakşehir 3
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FENERBAHÇE 2 - M.BAŞAKŞEHİR 3

Fenerbahçe 2 - M.Başakşehir 3

Süper Lig 2017-2018 4. haftasında Fenerbahçe ile M.Başakşehir Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı M.Başakşehir 3-2 kazandı.

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Fenerbahçe 2 - M.Başakşehir 3

Süper Lig 2017-2018 4. haftasında Fenerbahçe ile M.Başakşehir Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 3-2 kazandı.

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Mauricio Isla (64' Vincent Janssen), İsmail Köybaşı, Luis Neto, Mathieu Valbuena, Giuliano (71' Aatif Chahechouhe), Josef De Souza, Nabil Dirar (82' Şener Özbayraklı), Ozan Tufan, Roberto Soldado

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Junior Caiçara, Joseph Attamah, Eljero Elia (82' Kerim Frei), Stefano Napoleoni (59' İrfan Can Kahveci), Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Emmanuel Adebayor (88' Mevlüt Erdinç)

Teknik Direktör: Abdullah Mucib Avcı

Hakem: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Süleyman Özay, Mustafa Öğretmenoğlu

Goller: DK 2: Joseph Attamah (M.Başakşehir), DK 32: Emmanuel Adebayor (M.Başakşehir), DK 43: Nabil Dirar (Fenerbahçe), DK 79: Gael Clichy (Fenerbahçe), DK 90: Kerim Frei (M.Başakşehir)

Sarı Kartlar: DK 23: Alexandu Epureanu (M.Başakşehir), DK 32: Josef De Souza (Fenerbahçe), DK 34: Emre Belözoğlu (M.Başakşehir), DK 36: Gael Clichy (M.Başakşehir), DK 42: Volkan Babacan (M.Başakşehir), DK 82: İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)

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