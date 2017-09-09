Altınordu 3 - Çaykur Rizespor 4
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ALTINORDU 3 - ÇAYKUR RİZESPOR 4

Altınordu 3 - Çaykur Rizespor 4

TFF 1.Lig 4. haftasında Altınordu ile Çaykur Rizespor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 4-3 kazandı.

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Altınordu 3 - Çaykur Rizespor 4

TFF 1.Lig 4. haftasında Altınordu ile Çaykur Rizespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 4-3 kazandı.

Altınordu: Berke Özer, Kerim Alıcı, Yusuf Yalçın Arslan (57' Barış Alıcı), Yusuf Acer, Recep Yemişci, Mehmet Murat Uçar, Erdoğan Yeşilyurt, Serkan Göksu (80' Deniz Vural), Alican Özfesli (46' Kerim Avcı), Oğulcan Ülgün, Mirkan Aydın

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Özgür Çek (84' Lincoln Henrique), Ümit Kurt, Orhan Ovacıklı, Marwane Saadane, Davide Petrucci (75' Mehmet Uslu), Recep Niyaz, Robin Yalçın, Braian Samudio Segovia, Leonard Kweuke, Oğulcan Çağlayan (65' Süleyman Koç)

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Hakem: Abdulkadir Bitigen, Engin Erdem, Özgür Ertem, Kadir Sağlam

Goller: DK 28: Braian Samudio Segovia (Çaykur Rizespor), DK 54: Leonard Kweuke (Çaykur Rizespor), DK 62: Barış Alıcı (Altınordu), DK 69: Süleyman Koç (Çaykur Rizespor), DK 77: Süleyman Koç (Çaykur Rizespor), DK 85: Kerim Avcı (Altınordu), DK 90: Mirkan Aydın (Altınordu)

Sarı Kartlar: DK 20: Berke Özer (Altınordu), DK 36: Marwane Saadane (Çaykur Rizespor), DK 74: Oğulcan Ülgün (Altınordu), DK 90: Süleyman Koç (Çaykur Rizespor)

Kırmızı Kart: DK 52: Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu)

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