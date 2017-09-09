Atiker Konyaspor 0 - Alanyaspor 2
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ATİKER KONYASPOR 0 - ALANYASPOR 2

Atiker Konyaspor 0 - Alanyaspor 2

Süper Lig 2017-2018 4. haftasında Atiker Konyaspor ile Alanyaspor Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Alanyaspor 2-0 kazandı.

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Atiker Konyaspor 0 - Alanyaspor 2

Süper Lig 2017-2018 4. haftasında Atiker Konyaspor ile Alanyaspor Konya Büyükşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Alanyaspor 2-0 kazandı.

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ferhat Öztorun, Nejc Skubic, Petar Filipovic, Wilfred Moke, Ömer Ali Şahiner, Mehdi Bourabia, Jens Jonsson (67' Lebogang Manyama), Imoh Ezekiel (46' Vedat Bora), Musa Araz, Deni Milosevic

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Lamine Gassama, Giorgos Tzavellas, Berkan Emir, Birol Parlak, Taha Yalçıner, Serge Mbilla Etame (71' Fabrice N'sakala), Efecan Karaca (85' Giannis Maniatis), Junior Fernandes, Emre Akbaba (90' Mamadou Fofana), Vagner Love

Teknik Direktör: Safet Susiç

Hakem: Bülent Yıldırım, Serdar Diyadin, Asım Yusuf Öz, Ali Şansalan

Goller: DK 44: Vagner Love (Alanyaspor), DK 73: Petar Filipovic (Alanyaspor)

Sarı Kartlar: DK 27: Imoh Ezekiel (Atiker Konyaspor), DK 29: Ferhat Öztorun (Atiker Konyaspor), DK 53: Taha Yalçıner (Alanyaspor), DK 65: Vedat Bora (Atiker Konyaspor), DK 78: Birol Parlak (Alanyaspor)

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