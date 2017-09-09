Kosova'da Bunjaku dönemi sona eriyor
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KOSOVA'DA BUNJAKU DÖNEMİ SONA ERİYOR

Kosova'da Bunjaku dönemi sona eriyor

 Kosova Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Albert Bunjaku, görevinden istifa edeceğini açıkladı.

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 Kosova Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Albert Bunjaku, görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadil Vokrri ile ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında konuşan Bunjaku, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde takımının başında son iki grup maçında görev almasının ardından istifa edeceğini bildirdi.

Toplantıda söz alan Başkan Vokrri ise Bunjaku'yla yaptıkları görüşme sonrası bu yönde bir karar alındığını belirterek, "Bu zor dönemimizde milli takıma verdiği katkılardan dolayı Albert Bunjaku'ya teşekkür ederiz. Yeni teknik direktör arayışlarımıza şimdiden başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kosova, Türkiye'nin de yer aldığı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 8 maçta topladığı 1 puanla son sırada yer alıyor. Kosova, Ukrayna ve İzlanda maçlarıyla grup mücadelesini tamamlayacak.

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