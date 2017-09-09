JONATHAN AYİTE, SAMSUNSPOR'DA

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, transferin son gününde Evkur Yeni Malatyaspor'dan Jonathan Ayite'yi kadrosuna kattı.

Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Rüştü Araboğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir golcü futbolcu Ayite ile ilgilendiklerini ancak şartların oluşmaması nedeniyle transferin son dakikaya kadar uzadığını söyledi.

Transferin sona ermesine dakikalar kala Ayite ve Yeni Malatyaspor Kulübüyle anlaşarak 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirten Araboğlu, "Takımın gol yollarındaki sorunu Ayite ile çözdüğümüzü düşünüyorum. Ayite, hem Aytemiz Alanyaspor'da hem de Evkur Yeni Malatyaspor'da kendisini ispatlamış bir oyuncu. Umarım şampiyonluk yolunda bize büyük katkısı olur." ifadelerini kullandı.

Araboğlu ayrıca, Fransa'nın Auxerre takımında forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Samed Hakan Kılıç ile de resmi sözleşme imzaladıklarını kaydetti.