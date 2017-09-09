2018 model Galatasaray

Süper Lig'de yaz transfer döneminin en hareketli takımlarında olan Galatasaray, tamamı yabancı 10 oyuncu alarak kadrosunu önemli ölçüde yeniledi.

Son dönemde alınan başarısız sonuçların ardından, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde bir kadro revizyonuna giden sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer dönemini, Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Maicon Pereira Roque, Mariano Ferreira Filho, Iasmin Latovlevici, Cedric Carrasso ve Jason Denayer'le sözleşme imzalayarak kapattı.

Sarı-kırmızılılar, kadroda 14 yabancı oyuncu bulundurma hakkının tanınması sonrası, tarihinde ilk kez tüm transfer tercihlerini yabancı futbolculardan yana kullandı.

Galatasaray Kulübü, en yüksek bonservisi bedelini 8 milyon avroyla Belhanda için Dinamo Kiev'e verirken, Ndiaye için Osmanlıspor'a 7,5 milyon avro, Maicon için de Sao Paolo'ya 7 milyon avro ödeme yaptı. Bu 3 oyuncu için eski kulüplerine toplam 4,5 milyon avroya kadar perfomans primi ödeme taahhüdünde de bulunuldu.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerde yıllık en yüksek garanti ücret vereceği isim Feghouli oldu. Cezayirli oyuncunun bu sezon maç başı ve performans pirimi ödemeleri hariç elde edeceği garanti gelirin 3 milyon 850 bin avro olacağı duyurulurken, onu 3 milyon 350 bin avroyla Belhanda ile Gomis, 3 milyon avroyla da Fernando takip etti.

Feghouli transferi uzun zaman aldı

Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'dan kadrosuna kattığı Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli, uzun bekleyişin ardından takıma dahil oldu.

Sarı-kırmızılı ekiple prensip anlaşmasına varmasına karşın, eski kulübünden alacaklarını tahsil edebilmek için bekleyişe giren Feghouli, sonunda İstanbul'a ayak bastı.

West Ham United'a bonservisi için 4 milyon 250 bin avro ödenen 27 yaşındaki oyuncuyla, her bir sezon 3 milyon 850 bin avro garanti ücret karşılığı 5 yıllık mukavele imzalandı.

Feghouli ayrıca, onuncu ve yirminci resmi maçlarına çıktığında 75'er bin avro, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalınan her bir sezon için 200 bin dolar, UEFA Avrupa Ligi'nin kazanılacağı her bir sezon için de 100 bin dolar daha başarı priminin sahibi olacak.

Belhanda, Galatasaray için Türkiye'de

Montpeliler'de oynadığı dönemde Fenerbahçe'nin transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği ancak Dinamo Kiev'e kaptırdığı Younes Belhanda, Galatasaray forması giymek için Türkiye'nin yolunu tuttu.

Dinamo Kiev'e 8 milyon avro bonservis ve ileriye dönük maksimum 2 milyon avroya kadar da performans ödemesi yapma taahhüdüyle transfer edilen Faslı oyuncu, her bir sezon 3 milyon 350 bin avro garanti ücret karşılığı 4 yıllık mukaveleye imza attı.

Gomis gollerine ara vermedi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea City'den 2 milyon 500 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı formaya çabuk ısındı.

Geride kalan sezonu Marsilya'da kiralık geçiren Senegalli oyuncu, Süper Lig'in başlamasıyla birlikte gollerine Türkiye'de devam ederek hem taraftarların gönlünü kazandı hem de transferde ne kadar doğru bir tercih olduğunu ispatladı.

Galatasaray'la her bir sezon için 3 milyon 350 bin avro garanti ücret karşılığı 3 yıllık mukavele yapan Gomis'e, imza parası olarak 2 milyon 500 bin avro ödeneceği, elde edilecek şampiyonluklarda da 200 bin dolar ekstra prim verileceği açıklandı.

Fernando, tecrübesiyle ön planda

Son 3 sezonunu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de geçiren 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, başarılı kariyeriyle dikkati çekiyor.

Manchester City'ye 5 milyon 250 bin avro bonservis ve maksimum 900 bin avroya kadar da performans ödemesi taahhüdüyle transfer edilen Fernando, senelik 3 milyon 300 bin avro garanti ücret karşılığı 3 yıllığına sarı-kırmızılı ekibe dahil oldu.

Fernando'nun 4 haftası geride kalan ligde ortaya koyduğu performans da beklentileri karşıladı.

Ndiaye için kesenin ağzı açıldı

Galatasaray, geride kalan sezonda Osmanlıspor formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye için adeta kesenin ağzını açtı.

İngiltere'den ilgilenen kulüpler olduğu ileri sürülmesine karşın, 7 milyon 500 bin avro bonservis ve 1 milyon 500 bin avroya kadar da performans primi ödeme karşılığı Osmanlıspor'dan alınan oyuncuyla, her bir sezon için 2 milyon 750 bin avro garanti ücretle 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Öte yandan, yeni transferler içinde serbest kalma bedeli konulan tek isim olan 26 yaşındaki Ndiaye'ye 18 milyon avro değer biçildi.

Maicon, yeniden Avrupa'ya döndü

Portekiz ekibi Porto'da 2009-2016 yılları arasında forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Perreira Roque, ülkesinde geçirdiği kısa dönemin ardından bu kez Galatasaray için Avrupa'ya döndü.

Maicon için Sao Paolo'ya 7 milyon avro bonservis ve maksimum 1 milyon avroya kadar da performans ödemesi taahüdünde bulunulurken, oyuncuyla da 4 yıllık anlaşmaya varıldı.

Brezilyalı stoperin her bir sezon için 2 milyon 200 bin avro garanti ücret alacağı duyuruldu.

Savunmanın sağında aranan isim Mariano oldu

Savunmasının sağında bir türlü oyuncu istikrarını yakalayamayan Galatasaray'ın transferde tercihi, Brezilyalı tecrübeli oyuncu Mariano Ferreira Filho oldu.

İspanyol ekibi Sevilla'dan 4 milyon avro bonservis ve maksimum 500 bin avroya kadar performans primi ödemesi karşılığı transfer edilen 31 yaşındaki oyuncuyla, her bir sezon için garanti 2 milyon 300 bin avro karşılığı 3 yıllık anlaşma yapıldı.

Mariano, ligin ilk 4 haftalık bölümünde ortaya koyduğu futbolla da savunmanın sağında aranan isim olduğunu ispatladı.

Tudor'un eski öğrencisi Latovlevici, sarı-kırmızılı formayı giydi

Geride kalan sezonun ortasında Kardemir Karabükspor'dan ayrılarak Galatasaray'ın başına geçen Igor Tudor, eski öğrencisi Iasmin Latovlevici'yi de yeni takımına getirdi.

Latovlevici için Kardemir Karabükspor'a 550 bin avro bonservis ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, oyuncuyla 1 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Latovlevici'nin bu sezon 750 bin avro garanti ücret alacağı, 18 resmi müsabakada forma giymesi halinde ise sözleşmesinin aynı şartlarla 1 yıl daha uzayacağı aktarıldı.

Sol bek arayışlarını Juventus'un Ganalı oyuncusu Kwadwo Asamoah üzerinde yoğunlaştıran ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varan Galatasaray, İtalyan ekibinin futbolcuyla devam etme kararı alması ve Lionel Carole'ün de Sevilla'ya kiralanması sonrası bu pozisyon için Latovlevici'de karar kıldı.

Muslera'nın yedeği Fransa'dan

Galatasaray, takımın yıldız isimlerinden Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'ya yedek olarak, tecrübeli Fransız kaleci Cedric Carrasso'yu kadrosuna kattı.

Son 7 sezondur formasını giydiği Fransız ekibi Bordeaux'daki sözleşmesi biten ve serbest kalan 35 yaşındaki Carrasso'ya bonservis veya imza parası ödenmezken, 600 bin avro garanti ücret karşılığı 1 yıllık mukavele yapıldı.

Denayer yuvaya döndü

İngiliz ekibi Manchester City'den 1 yıllığına kiralanan Belçikalı oyuncu Jason Denayer'in Galatasaray'a 1 sezon aradan sonra tekrar döndü.

Sarı-kırmızılı formayı 2015-2016 sezonunda kiralık olarak giyen, geride kalan sezon ise transfer döneminin bitmesine kadar havalimanında İstanbul uçağını bekleyen ancak Manchester City ile Galatasaray arasında anlaşma sağlanamaması sonrası göz yaşlarıyla geri dönen Denayer'de bu kez mutlu sona ulaşıldı.

Bu sezon bir kez daha kiralık olarak Galatasaray formasını giyecek oyuncu için Manchester City'ye 500 bin avro ödeneceği, Denayer'in de 1 milyon 359 bin avro alacağı ilan edildi.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde aldığı oyuncular ve maliyetleri şöyle oldu:

Oyuncu Geldiği Kulüp Bonservis / Maksimum Bonus (Avro) Sözleşme Süresi (Yıl) Yıllık Garanti Ücret Toplam Ücret ve İmza Parası (Avro) Bafetimbi Gomis Swensea City 2.500.000 3 3.350.000 12.550.000 Fernando Francisco Reges Manchester City 5.250.000 / 900.000 3 3.300.000 9.900.000 Badou Ndiaye Osmanlıspor 7.500.000 / 1.500.000 4 2.750.000 11.000.000 Mariano Ferreira Filho Sevilla 4.000.000 / 500.000 3 2.300.000 6.900.000 Maicon Pereira Roque Sao Paulo 7.000.000 / 1.000.000 4 2.200.000 8.800.000 Younes Belhanda Dinamo Kiev 8.000.000 / 2.000.000 4 3.350.000 13.400.000 Sofiane Feghouli West Ham United 4.850.000 5 3.850.000 19.250.000 Iasmin Latovlevici Kardemir Karabükspor 550.000 1 1 750.000 1.500.000 Cedric Carrasso Bordeaux - 1 600.000 600.000 Jason Denayer Manchester City (Kiralık) 500.000 1 1.359.000 1.359.000

Birçok oyuncuyla vedalaşıldı

Yaz transfer dönemini yoğun geçiren Galatasaray'da birçok oyuncuyla da vedalaşıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpte satılan, kiraya verilen ya da sözleşmesi feshedilen isimler, Wesley Sneijder, Armindo Bruma, Lucas Podolski, Semih Kaya, Cenk Gönen, Luis Cavanda, Lionel Carole, Salih Dursun, Oğuzhan Kayar, Birhan Vatansever, Berk Ünsal ve Volkan Pala oldu. Mukaveleleri sona eren Aurelien Chedjou, Sabri Sarıoğlu ve Josue Pesqueira'yla ise devam edilmedi.

Portekizli yıldız oyuncusu Armindo Bruma'yı 15 milyon avroluk rekor bonservis bedeliyle Alman ekibi Leipzig'e satan Galatasaray'da takımın önemli isimlerinden Hollandalı Wesley Sneijder'in mukavelesi, yaşanan uzun süreli gerginliklerin ardından bedelsiz olarak karşılıklı feshedildi. Daha sonra Fransa'nın Nice takımına transfer olan Sneijder'in fesih sözleşmesine, 3 yıl içinde Türkiye'de başka bir kulübe gelmesi halinde 20 milyon avro tazminat ödeme maddesi konulması da dikkati çekti.

Geride kalan sezonun ortasında, yeni sezon için golcü oyuncusu Lukas Podolski'yi Japon ekibi Vissel Kobe'ye 2 milyon 800 bin avro karşılığı veren sarı-kırmızılı kulüp, alt yapısından yetişen Semih Kaya'yı ise 2 milyon avro bonservis, performans primleri ve bir sonraki satış karından yüzde 15 pay karşılığı Çekya'nın köklü ekibi Sparta Prag'a gönderdi.

Galatasaray, kaleci Cenk Gönen'i 200 bin avro karşılığı İspanyol ekibi Malaga'ya satarken, Salih Dursun ise kiralık sözleşmesindeki 250 bin liralık satın alma opsiyonunu kullanan Antalyaspor'da kaldı.

Cavanda ve Carole kiraya verildi

Sarı-kırmızılı ekipte sözleşmeleri süren ancak performansları beklentileri karşılamayan Luis Cavanda ve Lionel Carole'ün kiralanması yoluna gidildi.

Luis Cavanda'yı 1 yıllığına kiralayan Belçika temsilcisi Standard Liege'in 500 bin avro ödeme yapacağı açıklanırken, kulübün 20 Mayıs 2018'e kadar 1 milyon 500 bin avro karşılığı satın alma hakkı bulunduğu belirtildi. Belçika ekibinin, satın alma hakkını kullanıp, 15 Eylül 2018'e kadar oyuncuyu bünyesinde tutması halinde, Galatasaray'a 900 bin avro daha ödeme yapacağı ve bu iki şartın gerçekleşmesi durumunda toplam gelirin 2 milyon 400 bin avroya ulaşacağı ifade edildi.

Lionel Carole ise kiralık olarak İspanyol ekibi Sevilla'ya gönderildi. Sevilla'nın 350 bin avro kiralama bedeli vereceği, 31 Mayıs 2018 tarihine kadar da 3 milyon 500 bin avro karşılığı satın alma hakkının bulunduğu kaydedildi.

Galatasaray, genç oyuncularından Volkan Pala'yı bedelsiz olarak Van Büyükşehir Belediyespor'a kiralarken, Oğuzhan Kayar'ın sözleşmesini feshetti. Sarı-kırmızılı takımda serbest bırakılan genç oyunculardan Oğuzhar Kayar ile Birhan Vatansever, Bandırmaspor'a, Berk Ünsal ise Gümüşhanespor'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılı ekipte sözleşmeleri sona eren ve devam edilmeyen oyunculardan Aurelien Chedjou, Medipol Başakşehir'le, Sabri Sarıoğlu da Göztepe ile anlaştı. Kiralık sözleşmesi sona eren Josue Pesqueira, kulübü Porto'ya dönerken, daha sonra Osmanlıspor'a transfer olarak tekrar Süper Lig'de yerini aldı.

Galatasaray'da takımdan ayrılan önemli isimler şöyle:

Oyuncu Gittiği Takım Gelir Armindo Bruma RB Leipzig 15.000.000 Avro Lukas Podolski Vissel Kobe 2.800.000 Avro Semih Kaya Sparta Prag 2.000.000 Avro Luis Cavanda Standard Liege (Kiralık) 500.000 Avro Lionel Carole Sevilla (Kiralık) 350.000 Avro Cenk Gönen Malaga 200.000 Avro Salih Dursun Antalyaspor 250.000 Lira Wesley Sneijder Nice -

Elde kalanların maliyeti yüksek

Teknik direktör Igor Tudor'un yeni sezon planlamasında düşünmediği isimlerden Nigel de Jong, Hakan Balta, Endoğan Adili ve Umut Gündoğan, elde kaldı.

Yaz transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamayan bu 4 oyuncunun kulübe bu sezonki maliyeti 4,5 milyon avro civarında.

Galatasaray'ın bu sezon için De Jong'a 2 milyon 500 bin avro, Hakan Balta'ya 1 milyon 250 bin avro, Endoğan Adili'ye 250 bin avro ve Umut Gündoğan'a da 1 milyon 800 bin lira sözleşmeleri gereği garanti ücret ödemesi gerekiyor.

UEFA Finansal Fair Play kriterleri çerçevesinde futbol takımının yıllık maliyetini mümkün olduğunca aşağı çekmeyi planlayan sarı-kırmızılı kulübün bu oyuncular için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.