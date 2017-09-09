MKE ANKARAGÜCÜ - BALIKESİRSPOR BALTOK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

MKE Ankaragücü - Balıkesirspor Baltok sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 17:00'da başlayacak MKE Ankaragücü - Balıkesirspor Baltok maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 4. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkan Engin yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara 19 Mayıs
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Anton Putsıla, Mehmet Umut Nayir, Erdem Özgenç, Kenan Özer, Nduka Morrıson Ozokwo, Arif Morkaya, İlhan Parlak, Yusuf Abdioğlu, Gençer Cansev, Ferhat Kiraz
Teknik Direktör: İsmail Kartal
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Balıkesirspor Baltok: Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe, Abdulkadir Özgen, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Atilla Özmen, Burak Çalık, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama
Teknik Direktör: Can Cangök
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erkan Engin, Ahmet Şimşek, Mehmet Kağan Bingül, Sinan Dereci
Maç Detayları - Canlı Anlatım