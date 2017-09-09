MKE Ankaragücü - Balıkesirspor Baltok sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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MKE ANKARAGÜCÜ - BALIKESİRSPOR BALTOK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

MKE Ankaragücü - Balıkesirspor Baltok sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 4. haftasında MKE Ankaragücü ile Balıkesirspor Baltok arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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MKE Ankaragücü - Balıkesirspor Baltok sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 17:00'da başlayacak MKE Ankaragücü - Balıkesirspor Baltok maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 4. Haftasında Ankara 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erkan Engin yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara 19 Mayıs

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Anton Putsıla, Mehmet Umut Nayir, Erdem Özgenç, Kenan Özer, Nduka Morrıson Ozokwo, Arif Morkaya, İlhan Parlak, Yusuf Abdioğlu, Gençer Cansev, Ferhat Kiraz

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Balıkesirspor Baltok: Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe, Abdulkadir Özgen, Okan Alkan, Oğuz Yılmaz, Atilla Özmen, Burak Çalık, Tomıslav Glumac, Bülent Cevahir, Foxı Kethevoama

Teknik Direktör: Can Cangök

Hakem: Erkan Engin, Ahmet Şimşek, Mehmet Kağan Bingül, Sinan Dereci

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