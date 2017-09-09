İşte Denizlispor - Elazığspor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE DENİZLİSPOR - ELAZIĞSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Denizlispor - Elazığspor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 4. haftasında Denizlispor ile Elazığspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

308 Okunma

İşte Denizlispor - Elazığspor maçında ilk 11'ler

Bugün 17:00'da başlayacak Denizlispor - Elazığspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 4. Haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Çetin yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Denizli Atatürk

Denizlispor: Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Cihan Özkaymak, Yasin Ozan, Andre Francısco Morıtz, Taşkın İlter, Alfred Sankoh, Kerem Can Akyüz, Berkan Afşarlı, Asil Kaan Güler, Bariş Örücü

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Elazığspor: Soner Şahin, Alpaslan Öztürk, Theodor Elmar Bjarnason, Jeffrey Nana Darko Sarpong, Onur Güney, Adem Alkaşi, Erman Bulucu, Andreas Tatos, Mehmet Yiğit, Mertan Caner Öztürk, Wellıngton Brıto Da Sılva

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Hakem: Alper Çetin, Ata Yıldırım, Bilal Gölen, Atilla Karaoğlan

﻿

Futbolda haftanın programı
Denizlispor, Anıl Taşdemir'in sözleşmesini uzattı
Türkiye Kupası'nda 3. turun kuraları çekildi
Futbolda birinci transfer dönemi bitiyor
TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri
"VAR, hayata geçmesi gereken bir devrimdir"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿