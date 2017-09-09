İŞTE DENİZLİSPOR - ELAZIĞSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Denizlispor - Elazığspor maçında ilk 11'ler
Bugün 17:00'da başlayacak Denizlispor - Elazığspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 4. Haftasında Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Çetin yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Denizli Atatürk
Denizlispor: Taha Can Velioğlu, Ömer Alp Kulga, Cihan Özkaymak, Yasin Ozan, Andre Francısco Morıtz, Taşkın İlter, Alfred Sankoh, Kerem Can Akyüz, Berkan Afşarlı, Asil Kaan Güler, Bariş Örücü
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
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Elazığspor: Soner Şahin, Alpaslan Öztürk, Theodor Elmar Bjarnason, Jeffrey Nana Darko Sarpong, Onur Güney, Adem Alkaşi, Erman Bulucu, Andreas Tatos, Mehmet Yiğit, Mertan Caner Öztürk, Wellıngton Brıto Da Sılva
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Çetin, Ata Yıldırım, Bilal Gölen, Atilla Karaoğlan
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