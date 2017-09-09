K Karabükspor - Beşiktaş maç kadroları belli oldu...
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K KARABÜKSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

K Karabükspor - Beşiktaş maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 4. haftasında K Karabükspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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K Karabükspor - Beşiktaş maç kadroları belli oldu...

Süper Lig 2017-2018 4. haftasında K Karabükspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 17:00'da Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu

K Karabükspor: Paul Papp, Ceyhun Gülselam, Andreı Gabrıel Torje, Mustapha Yatabare, Crıstıan Tanase, Kerim Zengin, Dany Achılle Nounkeu Tchounkeu, Andre Bıyogo Poko, Barış Başdaş, Oleksandr Rybka, Gheorghe - Teodor Grozav

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Beşiktaş: Fabrıcıo Martın Agosto Ramırez, Kepler Laveran De Lıma Ferreıra, Dusko Tosıc, Ryan Guno Babel, Alvaro Negredo Sanchez, Oğuzhan Özyakup, Jeremaın Marcıano Lens, Tolgay Ali Arslan, Necip Uysal, Caner Erkin, Anderson Souza Conceıçao

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hakem: Ali Palabıyık, Cem Satman, Serkan Olguncan, Serkan Tokat

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