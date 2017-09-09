Demir Grup Sivasspor - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

DEMİR GRUP SİVASSPOR - KAYSERİSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Demir Grup Sivasspor - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig 2017-2018 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

391 Okunma

Demir Grup Sivasspor - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 17:00'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 4. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Demir Grup Sivasspor: Arouna Kone, Elderson Echıejıle, Vıtaly Dyakov, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Auremır Evangelısta Dos Santos, Rıdvan Şimşek, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Carl Medjanı, Sergıo Ramon Rocket Alvarez

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Şamil Çinaz, Umut Bulut, Deniz Türüç, Fernando Henrıque Boldrın, Stephane Badjı, Sılvıu Lung, Erkan Kaş, Oleksandr Kucher, Bıa Mujangı, Jean Armel Kana Bıyık

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Hakem: Halil Umut Meler, Mehmet Cem Hanoğlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Kutluhan Bilgiç

﻿

Osmanlıspor'dan DG Sivasspor'a transfer
Futbolda haftanın programı
Sivasspor'a Ukraynalı orta saha
Demir Grup Sivasspor galibiyete odaklandı
Eski 4 Eylül Stadyumu yıkılıyor
N'Dinga, Demir Grup Sivasspor'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿