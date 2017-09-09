DEMİR GRUP SİVASSPOR - KAYSERİSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Demir Grup Sivasspor - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 17:00'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 4. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni 4 Eylül Stadı
Demir Grup Sivasspor: Arouna Kone, Elderson Echıejıle, Vıtaly Dyakov, Nıls Erık Mattıas Bjarsmyr, Auremır Evangelısta Dos Santos, Rıdvan Şimşek, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Ziya Erdal, Carl Medjanı, Sergıo Ramon Rocket Alvarez
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Şamil Çinaz, Umut Bulut, Deniz Türüç, Fernando Henrıque Boldrın, Stephane Badjı, Sılvıu Lung, Erkan Kaş, Oleksandr Kucher, Bıa Mujangı, Jean Armel Kana Bıyık
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, Mehmet Cem Hanoğlu, Cevdet Kömürcüoğlu, Kutluhan Bilgiç
Maç Detayları - Canlı Anlatım