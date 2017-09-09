İşte Çatalca Spor - Bayrampaşa maçında ilk 11'ler
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İŞTE ÇATALCA SPOR - BAYRAMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çatalca Spor - Bayrampaşa maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 1.Grup 2. haftasında Çatalca Spor ile Bayrampaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Çatalca Spor - Bayrampaşa maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak Çatalca Spor - Bayrampaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 2. Haftasında Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Süleyman Soyutürk yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ziya Altınoğlu Stadı

Çatalca Spor: Eyüpcan Delibalta, Sadık Arda Yılmaztürk, Sedat Debreli, Onur Berber, Serkan Urgancı, Doğan Özcan, Cengizhan Koç, Barış Dillioğlu, Emre Özer, Mehmet Kahvecioğlu, Ufuk Özcan

Teknik Direktör: Mehmet Çelik

Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, Güray Fırat, Sefa Korkmaz, Yavuz Ayazoğlu, Recep Soner Cihan, İlker Cihan, Bülent Kocabey, Said Can Açıkalın, Sercan Uslu, Hamit Yıldırım, Gökhan Günel

Teknik Direktör: Muharrem Uzun

Hakem: Süleyman Soyutürk, Necdet Çelik, Tuncay Ercan, Serkan Pınar

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