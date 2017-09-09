Bergama Bel. - Erzin Belediyespor maç kadroları belli oldu...
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BERGAMA BEL. - ERZİN BELEDİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bergama Bel. - Erzin Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 2. haftasında Bergama Bel. ile Erzin Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bergama Bel. - Erzin Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3.Lig 1.Grup 2. haftasında Bergama Bel. ile Erzin Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:30'da Bergama 14 Eylül Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hakan Ülker yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Bergama 14 Eylül

Bergama Bel.: Kazım Sarı, Hüseyin Teker, Ahmet Köseoğlu, Emre İşçiler, Berkant İstanbul, Samet Albayrak, Hakan Çakır, Mehmet Mert Özkaptan, Hacı Ömer Doğru, Resul Timurlenk, Berk Baran

Teknik Direktör:

Erzin Belediyespor: Şahin Tüter, Emrah Cülen, Yılmaz Lüle, Nureddin Ersoy, Ali Ercan, Yasir Vardar, Melih Şencan, Tuncer Baysal, Sefa Aktepe, Şerif Doğan, Ömer Kavurkacı

Teknik Direktör: Ali Toprak

Hakem: Hakan Ülker, Emrah Akkaya, Erdinç Zengi, Batuhan Bayar

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