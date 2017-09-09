BERGAMA BEL. - ERZİN BELEDİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Bergama Bel. - Erzin Belediyespor maç kadroları belli oldu...TFF 3.Lig 1.Grup 2. haftasında Bergama Bel. ile Erzin Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:30'da Bergama 14 Eylül Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hakan Ülker yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Bergama 14 Eylül
Bergama Bel.: Kazım Sarı, Hüseyin Teker, Ahmet Köseoğlu, Emre İşçiler, Berkant İstanbul, Samet Albayrak, Hakan Çakır, Mehmet Mert Özkaptan, Hacı Ömer Doğru, Resul Timurlenk, Berk Baran
Teknik Direktör:
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Erzin Belediyespor: Şahin Tüter, Emrah Cülen, Yılmaz Lüle, Nureddin Ersoy, Ali Ercan, Yasir Vardar, Melih Şencan, Tuncer Baysal, Sefa Aktepe, Şerif Doğan, Ömer Kavurkacı
Teknik Direktör: Ali Toprak
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Hakem: Hakan Ülker, Emrah Akkaya, Erdinç Zengi, Batuhan Bayar
Maç Detayları - Canlı Anlatım