İŞTE HALİDE EDİP ADIVARSPOR - DARDANELSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Halide Edip Adıvarspor - Dardanelspor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:30'da başlayacak Halide Edip Adıvarspor - Dardanelspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3.Lig 1.Grup 2. Haftasında Vefa Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Oran yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Vefa
Halide Edip Adıvarspor: Aytek Aşıkoğlu, Uğur Erk, Cemal Şener, Emre Tekin Pınar, Süleyman Enes Özer, Muhammed Raşit Şahingöz, Emre Turan, Hüseyin Afkan, Serkan Yavuz, Furkan Akbulut, Uğur İmir
Teknik Direktör: Kamil Erdem
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Dardanelspor: Sinan Akgöl, Fatih Bozok, Ahmet Yazar, Fırat Aras, Selim Asal, Kuzey Doğru, Mustafa Vargel, Cüneyt Çelik, Yusuf Bayram, Hıdır Surme, Veli Akbulut
Teknik Direktör: Mustafa Meteertem
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Alper Oran, Ayhan Arısoy, Serdar Soydan, Ali Can Soydal
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