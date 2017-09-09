İşte Halide Edip Adıvarspor - Dardanelspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE HALİDE EDİP ADIVARSPOR - DARDANELSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Halide Edip Adıvarspor - Dardanelspor maçında ilk 11'ler

TFF 3.Lig 1.Grup 2. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Dardanelspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Halide Edip Adıvarspor - Dardanelspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak Halide Edip Adıvarspor - Dardanelspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3.Lig 1.Grup 2. Haftasında Vefa Stadyumunda oynanacak müsabakayı Alper Oran yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Vefa

Halide Edip Adıvarspor: Aytek Aşıkoğlu, Uğur Erk, Cemal Şener, Emre Tekin Pınar, Süleyman Enes Özer, Muhammed Raşit Şahingöz, Emre Turan, Hüseyin Afkan, Serkan Yavuz, Furkan Akbulut, Uğur İmir

Teknik Direktör: Kamil Erdem

Dardanelspor: Sinan Akgöl, Fatih Bozok, Ahmet Yazar, Fırat Aras, Selim Asal, Kuzey Doğru, Mustafa Vargel, Cüneyt Çelik, Yusuf Bayram, Hıdır Surme, Veli Akbulut

Teknik Direktör: Mustafa Meteertem

Hakem: Alper Oran, Ayhan Arısoy, Serdar Soydan, Ali Can Soydal

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