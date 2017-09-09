İnegölspor - Bodrum Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

İNEGÖLSPOR - BODRUM BEL. SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

İnegölspor - Bodrum Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 2. haftasında İnegölspor ile Bodrum Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

200 Okunma

İnegölspor - Bodrum Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 16:30'da başlayacak İnegölspor - Bodrum Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 2. Haftasında İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa İlker Coşkun yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: İnegöl İlçe

İnegölspor: Kemal Hastürk, İsa Akgöl, Bilal Özdemir, Okan Deniz, Emrah Dağ, Raif Demir, Emirhan Aydoğan, Kenan Şahin, Şener Özcan, Anıl Şahin, Barış Sinan Üstün

Teknik Direktör: Murat Yoldaş

Bodrum Bel.: Sadrettin Fırat Kocaoğlu, Erkan Değişmez, Agah Oktay Yılmaz, Uğur Karakoç, Muhammed Akarslan, Tolga Deniz, Salim İyik, Mehmet Bağlı, Erhan Karayer, Muhammet Aran, Çağrı Tekin

Teknik Direktör: Alaettin Hikmet Işık

Hakem: Mustafa İlker Coşkun, Ali Etlikci, Kadir Kantekin, Barkın Kara

﻿

Futbolda haftanın programı
Türkiye Kupası'nda 3. turun kuraları çekildi
Futbolda birinci transfer dönemi bitiyor
1
Lucescu'dan yabancı futbolcu eleştirisi
TFF 3. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de görünüm
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿