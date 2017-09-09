İNEGÖLSPOR - BODRUM BEL. SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

İnegölspor - Bodrum Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:30'da başlayacak İnegölspor - Bodrum Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 2. Haftasında İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Mustafa İlker Coşkun yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: İnegöl İlçe
İnegölspor: Kemal Hastürk, İsa Akgöl, Bilal Özdemir, Okan Deniz, Emrah Dağ, Raif Demir, Emirhan Aydoğan, Kenan Şahin, Şener Özcan, Anıl Şahin, Barış Sinan Üstün
Teknik Direktör: Murat Yoldaş
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Bodrum Bel.: Sadrettin Fırat Kocaoğlu, Erkan Değişmez, Agah Oktay Yılmaz, Uğur Karakoç, Muhammed Akarslan, Tolga Deniz, Salim İyik, Mehmet Bağlı, Erhan Karayer, Muhammet Aran, Çağrı Tekin
Teknik Direktör: Alaettin Hikmet Işık
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mustafa İlker Coşkun, Ali Etlikci, Kadir Kantekin, Barkın Kara
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