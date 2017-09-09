Kocaeli Birlik Spor - Etimesgut Bld. maç kadroları belli oldu...
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KOCAELİ BİRLİK SPOR - ETİMESGUT BLD. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kocaeli Birlik Spor - Etimesgut Bld. maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 2. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile Etimesgut Bld. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kocaeli Birlik Spor - Etimesgut Bld. maç kadroları belli oldu...

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 2. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile Etimesgut Bld. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Kocaeli Birlik Spor: Onur Behiç Özalgan, Emirhan Subaş, Muhammet Özkal, Yahya Kemal Baki, Raif Uzuner, Melih İnan, Semih Üstün, Kemal Kazan, Emrecan Yıldızhan, Batuhan Boyoğlu, Mehmet Mustafa Yıldızaç

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Etimesgut Bld.: Sabri Turgut, Eser Yayla, Yaşar Çetin, Osman Mert Göktepe, Erçin Ilgaz, Fatih Selimhan Solmaz, Ahmet Kaan Ergün, Rıdvan Sağlam, Mehmet Atik, Nuh Aşkın, Mehmet Bektaş

Teknik Direktör: Hayati Soydaş

Hakem: Adnan Deniz Kayatepe, Hidayet Zeybek, Gökhan Coşar, Hasan Kaçar

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