KOCAELİ BİRLİK SPOR - ETİMESGUT BLD. MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kocaeli Birlik Spor - Etimesgut Bld. maç kadroları belli oldu...TFF 2.Lig Kırmızı Grup 2. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile Etimesgut Bld. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Kocaeli Birlik Spor: Onur Behiç Özalgan, Emirhan Subaş, Muhammet Özkal, Yahya Kemal Baki, Raif Uzuner, Melih İnan, Semih Üstün, Kemal Kazan, Emrecan Yıldızhan, Batuhan Boyoğlu, Mehmet Mustafa Yıldızaç
Teknik Direktör: Dilaver Mutlu
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Etimesgut Bld.: Sabri Turgut, Eser Yayla, Yaşar Çetin, Osman Mert Göktepe, Erçin Ilgaz, Fatih Selimhan Solmaz, Ahmet Kaan Ergün, Rıdvan Sağlam, Mehmet Atik, Nuh Aşkın, Mehmet Bektaş
Teknik Direktör: Hayati Soydaş
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Hakem: Adnan Deniz Kayatepe, Hidayet Zeybek, Gökhan Coşar, Hasan Kaçar
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