GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 13 YENİ YÜZ

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Profesor Oklitus

9 Eylül 201715:46

Biraz umutsuz bir kadro malesef. Yazikki takimin tum yukunu ceken 2 oyuncu ile takimin abisi ve liderini kaybetti Genclerbirligi. Kumede kalma savasinda Selcuk Sahini cok ararlar. Artik insallah Mesut Bakkal sapkadan tavsan cikarir demekten baska bir seyde soyleyemiyoruz. Umit Ozat gibi bir adamin sozunu dinleyen yonetim cezasi olmaz umariz bu esi zor bulunur Kulubun.