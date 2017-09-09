Gençlerbirliği'nde 13 yeni yüz
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE 13 YENİ YÜZ

Gençlerbirliği'nde 13 yeni yüz

Teknik adam Bakkal'ın "transfer gerekli" açıklamalarına karşın Ümit Özat döneminde yapılan takviyelere güvenen Murat Cavcav yönetimi, 13 yeni isimle İlhan Cavcav Sezonu'nda başarılı olmaya çalışacak.

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Başkent ekibi, sezona başladığı teknik direktör Ümit Özat ile 3. hafta Ankara'da alınan 2-1'lik yenilginin ardından yollarını ayırdı.

Sezonun ilk haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Atiker Konyaspor'a 3-0, üçüncü haftada da seyircisinin önünde Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlı ekibin yönetimi, çareyi 4. kez Mesut Bakkal'ı Beştepe'ye getirmekte buldu.

Tecrübeli teknik adam Bakkal'ın "transfer gerekli" açıklamalarına karşın Ümit Özat döneminde yapılan takviyelere güvenen Murat Cavcav yönetimi, 13 yeni isimle İlhan Cavcav Sezonu'nda başarılı olmaya çalışacak.

Gençlerbirliği'nin yeni transferleri ve kırmızı takımdan ayrılan futbolcular şunlar:

Gelenler: Serdar Özkan (Antalyaspor), Ahmet İlhan Özek (Çaykur Rizespor), Yıldırım Mert Çetin (Hacettepe), Petar Skuletic (Lokomotiv Moskova), Elvis Manu (Brighton), Mehmet Taş (Adana Demirspor), Ousmane N'Diaye (Samsunspor), Zeki Yavru (Trabzonspor), Alper Uludağ (Teleset Mobilya Akhisarspor), Jailton Paraiba (Transcen), Numan Soysal (Toulouse), Dialo Guidileye (Nancy), Erdi Şehit (Kiralık-Fenerbahçe)

Gidenler: Selçuk Şahin (Göztepe), Serdar Gürler, Anıl Karaer (Osmanlıspor), Aydın Karabulut (Antalyaspor), Ferhat Görgülü (Kardemir Karabükspor), Enes Uzun (TeBe Berlin), Umut Sözen (Fethiyespor), Onur Uslucan (Tuzlaspor), Taylan Antalyalı (Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor), Etien Velikonja (Willem), Jonathan Ring (Kalmar), Agon Mehmeti (Oxford United)
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2
Profesor Oklitus
9 Eylül 201715:46
Biraz umutsuz bir kadro malesef. Yazikki takimin tum yukunu ceken 2 oyuncu ile takimin abisi ve liderini kaybetti Genclerbirligi. Kumede kalma savasinda Selcuk Sahini cok ararlar. Artik insallah Mesut Bakkal sapkadan tavsan cikarir demekten baska bir seyde soyleyemiyoruz. Umit Ozat gibi bir adamin sozunu dinleyen yonetim cezasi olmaz umariz bu esi zor bulunur Kulubun.
1
GB
9 Eylül 201715:16
PTT ligi için kadromuz yeterli sayılır. Hatta bu seneden birbirlerine alışmaları iyi de olur !
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