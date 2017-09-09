UMUT NAYİR: "KAPI AÇILIRSA AVRUPA'YA GİTMEK İSTERİM"

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Ankaragücü'nün sezon sonuna kadar Osmanlıspor'dan kadrosuna dahil ettiği santrfor oyuncu Umut Nayir, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte Umut Nayir'in röportajından önemli satır başları:

'Takım halinde şampiyonluk hedefi koyduk'

"Beni ben yapan buralara gelmem de büyük pay sahibi Ankaragücü'dür. Öncellikle takım halinde şampiyonluk hedefi koyduk. Kişisel hedefim geçen sezonki Göztepe performansımın üzerine çıkmak. Gol ve asist sayısı vererek beklentileri yükseltmek istemiyorum"

'İdman saatlerinin dışındaki derslere katılacağım'

"Okul ve sporun bir arada olması ülkemizde büyütülen bir olay. Yurt dışında okul ve spor bir arada olabiliyor. Ne yazık ki eğitim saatleri ve spor saatleri çakışıyor, umarım bu sistemde değişir. İnşallah saatlerde çakışmalar olmaz. Okul ve sporun bir arada olması istedikten sonra olmayacak bir şey değil. Ankara'da olduğum için biraz rahatladım. İdman saatlerinin dışındaki ders saatlerine katılmaya alışacağım"

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'Kapı açılırsa Avrupa...'

"Oynayabildiğimin en üst seviyesini oynamak istiyorum. Yakın dönemde yurt dışına giden arkadaşlarımız bize güzel bir referans oluyor. Kapı açılırsa Avrupa'ya gitmek isterim"

' Biz futbolcular yabancı kuralına sığınmayalım ve daha çok çalışalım'

"Benim düşüncem yabancı sınırlaması kavramı insanların gözünde büyüttüğü bir şey. 14 yabancı kuralı var ama 14 yabancı almak zorunda değiliz. Yabancı sınırının arkasına sığınmayalım ama sırf yabancı diye de kötü olsa da yabancı futbolcu oynatılmamalı. Fırsat eşitliği olmalı. Yabancı sorunu kulüplerimizin sorunlarının sadece bir parçası. Altyapıdan oyuncu çıkartamıyoruz bu sorununu sadece yabancı kuralına bağlamak da yersiz. Biz futbolcular yabancı kuralına sığınmayalım ve daha çok çalışalım"

Göztepe ve Ankaragücü taraftarına teşekkür!

"Öncellikle Ankaragücü taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Burada belki şampiyonluk yaşamadım ama güzel anılar bırakmıştım. Şimdi onları mutlu edebilmek için elimden geleni yapacağım. Normalde rekabetin sahada kalması lazım fakat Göztepe ile Ankaragücü'nün arası iyi değil. Göztepe taraftarınından güzel mesajlar aldım. Teşekkür etmek istiyorum"

Kaynak: Ajansspor