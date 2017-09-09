ANKARAGÜCÜ'NÜN YAZ TRANSFER DÖNEMİ MUHASEBESİ

Geçen sezon TFF 2. Lig’de şampiyon olarak üst lige çıkan Ankaragücü, transfer dönemini oldukça hızlı ve hararetli geçirdi.

4 sezon sonra TFF 1. Lig’e geri dönen Başkent ekibi, transfer döneminin ilk günlerinde geçmiş yıllarda Sarı-Lacivertli takımda oynamış ancak alacakları ödenmemiş futbol ailesinin davaları ile uğraştı. Bu futbolcuların alacaklarına çözüm bulamayan yönetim, belli bir süre ön sözleşme yaptığı oyuncuların lisansını çıkaramadı.

Maddi kaynak gelince yasak kalktı

Maddi zorluk nedeniyle transfer yasağını kaldıramayan Ankaragücü’ne, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait şirketlerden olan ANFA, Beltaş ve Anket AŞ’nin toplamda 5 milyon TL’lik sponsorluk desteğinde bulunması ve Başkan Melih Gökçek’in önderliğinde toplanan iş adamlarının sarı-lacivertli takıma 4 milyon TL destek sözü vermesi, Başkent ekibinde hareketli günlerin başlamasını sağladı.

Bu maddi kaynakların Ankaragücü’nün kasasına ulaşmasının ardından transfer yasağına neden olan oyuncularla tekrar görüşen yönetim, bu isimlerle bu sefer uzlaşmayı başardı. Bu gelişmenin sonrasında Mehmet Yiğiner başkanlığındaki Ankaragücü yönetim kurulu, TFF’de dosyası bulunan oyuncuların alacaklarını ödeyerek yeni sezonun başlamasına saatler kala transfer yasağını kaldırdı. Güçlüler, 11 Ağustos 2017 tarihinde oynanan BB Erzurumspor maçından 24 saat önce yeni transferlerin lisanslarını çıkaramamışken, hızlı bir operasyonla ön protokol yapılan isimlerin sözleşmesini federasyona ulaştırarak ligin ilk maçına yetiştirdi.

Transferler üst üste açıklandı

Teknik Direktör İsmail Kartal’ın verdiği rapor doğrultusunda transferlerine hız veren sarı-lacivertliler, ilk transferlerine TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun orta saha oyuncusu Arif Morkaya ve stoper oyuncusu Yusuf Abdioğlu’nu alarak başladı. Transferleri art arda sıralayan Ankaragücü, Konyaspor’dan Kibong, Elazığspor’dan Kehinde ve Gaziantepspor’dan Putsila gibi önemli isimleri kadrosuna kattı.

Doka transferi ses getirdi

Ankaragücü, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir’de son 6 sezondur boy gösteren Francisco Lima da Silva Madureira’yı (Bilinen adıyla Doka) transfer etti ve TFF 1. Lig için önemli ismi kadrosuna katarak ses getirmeyi başardı. 33 yaşındaki Doka, profesyonel kariyeri boyunca 194 maça çıkıp 47 kez ağları havalandırdı.

Beğenilmeyip gönderildiler

Başkent ekibinin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Samuel Owusu, Edson Da Silva ve Erhan Yılmaz, hazırlık maçlarında önemli süreler almasına rağmen İsmail Kartal tarafından beğenilmeyip takımdan gönderildi. Ligin ilk maçlarında süre alan veya kadroda yer bulan Ferhat Çulcuoğlu, Muharrem Ozan Cengiz, Sercan Kaya ve Alaaddin Okumuş ise teknik heyetin olumsuz raporuna takılınca başka takımlara gitme karara alarak arkadaşlarıyla vedalaştı.

Gökçek açıkladı, 4 oyuncu Ankaragücü’ne geldi

Ankaragücü, transfer döneminin son günleri yaklaşırken frene tekrar bastı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Osmanlıspor’dan 4 oyuncunun Ankaragücü’ne gönderileceğini açıklaması, gündemi farklı bir boyuta getirdi. İki kulüp arasında gerçekleşen yoğun görüşmelerin ardından Ankaragücü, Osmanlıspor’dan eski golcüsü Mehmet Umut Nayir, Tonia Tisdell ve Santiago Mele’yi kiralarken, tecrübeli defans oyuncusu Lukasz Szukala’yı ise bonservisi ile kadrosuna kattı.

Ankaragücü’nde gelen ve giden oyuncuların muhasebesi şu şekilde oluştu:

Gelenler: Yusuf Abdioğlu (Altınordu), Arif Morkaya (Altınordu), Kibong Mbamba (Atiker Konyaspor), Sedat Ağçay (Evkur Yeni Malatyaspor), Mahmut Akan (K.Karabükspor), Lanre Kehinde (Elazığspor), Gençer Cansev (Medipol Başakşehir), Mehmet Sak (Evkur Yeni Malatyaspor), İlhan Parlak (Gaziantepspor), Nduka Ozokwo (Will 1900), Ferhat Kiraz (Evkur Yeni Malatyaspor), Cheikhou Dieng (Medipol Başakşehir-Kiralık), Erdem Özgenç (Bursaspor), Abdülkadir Kayalı (Gaziantepspor), Anton Putsila (Gaziantepspor), Doka (Medipol Başakşehir), Lukasz Szukala (Osmanlıspor), Mehmet Umut Nayir (Osmanlıspor-Kiralık), Santiago Mele (Osmanlıspor-Kiralık), Tonia Tisdell (Osmanlıspor-Kiralık)

Gidenler: Serkan Balcı (Sarıyer), Orhan Gülle (Fethiyespor), Sezgin Coşkun (Elazığspor), Erhan Şentürk (Bandırmaspor), Muharrem Ozan Cengiz (Altay), Sercan Kaya(Adanaspor), Ömer Bozan (Bugsaşspor), Harun Aydın (Bugsaşspor), Cenk Kaplan (Bugsaşspor), Ali Sinan Gayla (Tarsus İdman Yurdu-Kiralık), Arda Karademir (Ankara Adliyespor-Kiralık), Batuhan Aslan (Arsinspor-Kiralık), Çağatay Çeken (Fethiyespor), Emre Kara (Yeni Orduspor), Emre Şahin (Bodrum Belediyesi Bodrumspor), Ferhat Çulcuoğlu (Altay), Hasan Kaya (Ankara Demirspor-Kiralık), Hurşit Taşcı (Gümüşhanespor), İhsan Turgut Kırveli (Diyarbekirspor), Mahsum Kara (12 Bingölspor), Mehmet Taşcı (Şanlıurfaspor), Metin Aydın (Ankara Adliyespor), Metin İlhan (Ankara Adliyespor), Muhammed Gönülaçar (Şanlıurfaspor)