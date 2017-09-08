CELTA VİGO, EMRE MOR'U TANITTI

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo, kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi Emre Mor için tanıtım töreni düzenledi.

Balaidos Stadı'nda düzenlenen etkinlikte gazetecilerin karşısına çıkan Emre, "Her zaman La Liga'da oynamayı istedim çünkü stilime en uygun futbol, burada oynanıyor. Celta'nın, futbolcu olarak kendimi geliştirebileceğim en iyi kulüp olduğunu düşünüyorum." dedi.

Celta Vigo'nun birçok maçını izlediğini ve özellikle büyük takımlara zor anlar yaşatan bir kulüp olduğunu kaydeden Emre, forvetin sağında veya ortasında oynamaktan memnuniyet duyacağını söyledi.

"Hedef en üst sıra"

Yeni takımındaki hedeflerinden bahseden 20 yaşındaki futbolcu, "Takım olarak iyi futbol oynamak ve şampiyon olmasak da ligi en üst noktada tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

"Celtalı taraftarların senden beklentileri çok fazla. Bu durum, üzerinde baskı kuruyor mu" sorusuna ise Türk futbolcu, "Futbolda baskı her zaman vardır. Özellikle taraftar baskısı, benim için ekstra motivasyon sağlar." cevabını verdi.

Dünya Kupası Elemeri'nde A Milli Takım'ın Hırvatistan'ı 1-0 yendiği maçı ardından gece uçak yolculuğu yaparak Vigo kentine geldiğini ve iki gündür takımla antrenmanlara çıktığını anlatan Emre, "Yorgundum ama ilk antrenman çok iyi geçti. Takım arkadaşlarım çok iyi. Antrenmanlar rahat, ciddi ve eğlenceli olmalıdır. Celta'da da böyle." şeklinde konuştu.

"Oynamak istiyorum"

Milli futbolcu, La Liga'nın 3. haftasında sahalarında Alaves ile oynayacakları maçta forma giymek istediğin belirterek, "Oynamak için hazırım. Yüzde 100 performansıma ulaşamadım ama teknik direktörümüz isterse oynarım. İlk 11'de başlamasam bile maçın son 20 dakikasında görev alabilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısının ardından "21" numaralı formasıyla sahaya inen Emre Mor'a, Celta Vigolu taraftarlar büyük ilgili gösterdi. Topla sahada yaptığı küçük gösteriyle ve sempatik tavırlarıyla taraftarlardan alkış alan milli futbolcu, imzaladığı topları taraftarlara dağıttı.

Taraftarlardan gelen soruları da yanıtlayan Emre, sahada elinden gelenin en iyisini yapacağını ve iyi futbol oynayarak birçok gol ve asiste imza atacağına söz verdi.

Celta Vigo'nun sportif direktörü Felipe Minambres ise Emre Mor'un takımın en genç futbolcusu olduğunu ve kendisinden çok şey beklediklerini vurgulayarak, "Emre'yi geçen sezondan beri kadromuza katmak istiyorduk. Borussia Dortmund ile sürekli görüşmeler yaptık ve kısmet şimdi oldu. Onu kadromuzda görmekten çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, pazar günü sahasında Alaves'i ağırlayacak Celta Vigo'da, milli futbolcunun ilk 11'de sahaya çıkabileceği belirtiliyor. Yerel basında yer alan haberlerde, teknik direktör Juan Carlos Unzue'nin, forvette Iago Aspas, Pione Sisto ve Emre Mor üçlüsü ile maça başlayabileceği iddia ediliyor.