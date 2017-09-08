Osmanlıspor'dan DG Sivasspor'a transfer
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OSMANLISPOR'DAN DG SİVASSPOR'A TRANSFER

Osmanlıspor'dan DG Sivasspor'a transfer

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Osmanlıspor'dan forvet Thievy Bifouma ile resmi sözleşme imzaladı.

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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Osmanlıspor'dan forvet Thievy Bifouma ile resmi sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, kırmızı-beyazlı ekibin, son olarak Osmanlıspor forması giyen Kongolu forvet Thievy Bifouma ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, "Thievy Bifouma'ya Sivasspor forması altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Kariyerinde 178 maça çıkan Bifouma 31 gol, 20 asistlik performans ortaya koydu. 25 yaşındaki futbolcu, Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nın formasını 18 kez giyerken 9 kez gol sevinci yaşadı.
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