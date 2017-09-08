Trabzonspor, Sosa'yı açıkladı
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TRABZONSPOR, SOSA'YI AÇIKLADI

Trabzonspor, Sosa'yı açıkladı

Trabzonspor, Jose Sosa'nın Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiralandığını KAP'a bildirdi. 

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Trabzonspor, Jose Sosa'nın Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiralandığını KAP'a bildirdi. 

İşte kulüpten yapılan açıklama: 

Profesyonel futbolcu Jose Ernesto Sosa ile Şirketimiz arasında geçici transfer sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya 2017-2018 sezonu ilk yarı dönemi için 1.620.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun kesin transferi için, Şirketimizce satın alma hakkının kullanılması halinde, futbolcuya devam eden sezonlar için aşağıdaki ödemeler yapılacaktır.

2017 - 2018 sezonu ikinci yarısı için 1.620.000.-EUR garanti ücret,
2018 - 2019 sezonu için 3.320.000.-EUR garanti ücret,
2019 - 2020 sezonu için 3.240.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla,

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