TRABZONSPOR, SOSA'YI AÇIKLADI

Trabzonspor, Jose Sosa'nın Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiralandığını KAP'a bildirdi.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Jose Ernesto Sosa ile Şirketimiz arasında geçici transfer sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya 2017-2018 sezonu ilk yarı dönemi için 1.620.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun kesin transferi için, Şirketimizce satın alma hakkının kullanılması halinde, futbolcuya devam eden sezonlar için aşağıdaki ödemeler yapılacaktır.

2017 - 2018 sezonu ikinci yarısı için 1.620.000.-EUR garanti ücret,

2018 - 2019 sezonu için 3.320.000.-EUR garanti ücret,

2019 - 2020 sezonu için 3.240.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,