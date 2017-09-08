Beşiktaş kafilesi Karabük'te
﻿
Site İçi Arama
﻿

BEŞİKTAŞ KAFİLESİ KARABÜK'TE

Beşiktaş kafilesi Karabük'te

Süper Lig'in 4. haftasında Cumartesi günü Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Karabük'e geldi.

256 Okunma

Süper Lig'in 4. haftasında Cumartesi günü Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Karabük'e geldi.

Son idmanını İstanbul'da yapan siyah-beyazlılar, kara yoluyla kente ulaştı. Yol boyunca geniş güvenlik önlemi altında yolculuk eden Beşiktaş kafilesi, konaklayacağı otelin bulunduğu Safranbolu ilçesine geçti.

Siyah-beyazlı kafileyi otelin önünde bir grup taraftarı karşıladı. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları teknik direktör Şenol Güneş ve oyunculara tezahürat yaptı. Geniş güvenlik önlemleri altında otele gelen Beşiktaş kafilesine taraftarlar yaklaştırılmadı.

Otelde kampa giren Beşiktaş, yarın Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı beklemeye başladı.

ETİKETLER #Beşiktaş
Futbolda haftanın programı
Correia ve Gökhan kafilede yok
"Beşiktaş JK Şeref Turu" başladı
Ümraniye'ye Beşiktaşlı kaleci!
Milosevic TFF 1. Lig'de
Eslem Öztürk, İstanbulspor'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿