ADANA DEMİRSPOR'DA TRANSFER

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Togo Milli Takımı forması giyen Joseph Douhadji ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Nijerua'nın Rivers United takımından transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu, kendisini 3 yıllığına mavi-lacivertli yapan sözleşmeye imza attı.

Douhadji, tesislerde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Adana Demirspor'a transfer olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Akdeniz ekibine transfer olarak kariyeri açısından önemli bir karar verdiğini belirten Douhadji, "Adana Demirspor ile ilgili bilgileri milli takımdan arkadaşım Lalawele’den aldım. Transferimde emeği geçen başkanıma ve yönetim kuruluna teşekkür ederim." diye konuştu.

İmza törenine, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Gökoğlu ve yöneticiler İsmail Tanrıverdi, Mehmet Yalçın ile sportif direktör Gürcan Aday da katıldı.