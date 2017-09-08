Sosa kontrolden geçti
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SOSA KONTROLDEN GEÇTİ

Sosa kontrolden geçti

Trabzonspor'un transferi için görüşmelerde bulunduğu Jose Sosa, sağlık kontrolünden geçti.

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Trabzonspor'un transferi için görüşmelerde bulunduğu Jose Sosa, sağlık kontrolünden geçti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli oyuncunun İstanbul'da özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.

Kontrollerde kardiyoloji, ortopedi, dahiliye, genel cerrahi muayenesi ve kan değerlerine bakılan Sosa'ya, eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontrollerin de yapıldığı kaydedildi.

Bu gece Trabzon'a gelmesi beklenen Jose Sosa'nın, Cumartesi günü saat 11.00'de Medical Park Stadı'nda, kulüp başkanı Muharrem Usta'nın katılımıyla resmi sözleşmeyi imzalayacağı ifade edildi.

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