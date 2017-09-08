Vincent Janssen ilk antrenmanında
﻿
Site İçi Arama
﻿

VİNCENT JANSSEN İLK ANTRENMANINDA

Vincent Janssen ilk antrenmanında

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

327 Okunma

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Vincent Janssen de katıldı. İdman öncesinde teknik heyet ve oyuncularla tanışan Janssen, daha sonra takım antrenmanında yer aldı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda sarı-lacivertliler, ilk bölümde 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerde Alper Potuk çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürürken, Robin van Persie’nin tedavisine devam edildi.

Bu arada tesislere gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve asbaşkan Şekip Mosturoğlu çalışmanın bir bölümünü izledi.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım, tesislerde kampa girdi.

ETİKETLER #Fenerbahçe
Futbolda haftanın programı
Fenerbahçe, evinde Medipol Başakşehir'e yenilmiyor
Janssen, sağlık kontrolünden geçirildi
Janssen resmen Fenerbahçe'de
Kocaman: "14 yabancı kararı yanlış"
Wanamaker, Fenerbahçe Doğuş'ta
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿