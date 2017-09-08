VİNCENT JANSSEN İLK ANTRENMANINDA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir ile Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Vincent Janssen de katıldı. İdman öncesinde teknik heyet ve oyuncularla tanışan Janssen, daha sonra takım antrenmanında yer aldı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda sarı-lacivertliler, ilk bölümde 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerde Alper Potuk çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürürken, Robin van Persie’nin tedavisine devam edildi.

Bu arada tesislere gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve asbaşkan Şekip Mosturoğlu çalışmanın bir bölümünü izledi.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım, tesislerde kampa girdi.