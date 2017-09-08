GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 4 - ADANASPOR 0

Gazişehir Gaziantep FK 4 - Adanaspor 0
TFF 1.Lig 4. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Adanaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 4-0 kazandı.
Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Yasin Palaz, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Muhammet Reis (84' Samican Keskin), Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan, Nathan Kabasele (82' Özgürcan Özcan), Ermin Zec (71' Yonathan Del Valle)
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
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Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Gökhan Süzen, Onur Akbay, Didi, Digao, Renan Foguinho, Tevfik Altındağ, Abdulaziz Solmaz, Gökhan Meral (36' Vinicius), Yener Arıca (61' Bekir Yılmaz), Bahattin Köse (66' Oğuz Han Aynaoğlu)
Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç
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Hakem: Bülent Birincioğlu, Serkan Gençerler, Mehmet Kapluhan, Yasin Kol
Goller: DK 21: Muhammet Reis (Gazişehir Gaziantep FK), DK 26: Muhammet Reis (Gazişehir Gaziantep FK), DK 58: Nathan Kabasele (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Yonathan Del Valle (Gazişehir Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: DK 26: Hayrullah Mert Akyüz (Adanaspor), DK 71: Gökhan Süzen (Adanaspor), DK 86: Onur Akbay (Adanaspor)