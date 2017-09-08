Gazişehir Gaziantep FK 4 - Adanaspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 4 - ADANASPOR 0

Gazişehir Gaziantep FK 4 - Adanaspor 0

TFF 1.Lig 4. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Adanaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 4-0 kazandı.

379 Okunma

Gazişehir Gaziantep FK 4 - Adanaspor 0

TFF 1.Lig 4. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Adanaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 4-0 kazandı.

Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak, Sinan Osmanoğlu, Yasin Palaz, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim, Murat Ceylan, Muhammet Reis (84' Samican Keskin), Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan, Nathan Kabasele (82' Özgürcan Özcan), Ermin Zec (71' Yonathan Del Valle)

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Gökhan Süzen, Onur Akbay, Didi, Digao, Renan Foguinho, Tevfik Altındağ, Abdulaziz Solmaz, Gökhan Meral (36' Vinicius), Yener Arıca (61' Bekir Yılmaz), Bahattin Köse (66' Oğuz Han Aynaoğlu)

Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç

Hakem: Bülent Birincioğlu, Serkan Gençerler, Mehmet Kapluhan, Yasin Kol

Goller: DK 21: Muhammet Reis (Gazişehir Gaziantep FK), DK 26: Muhammet Reis (Gazişehir Gaziantep FK), DK 58: Nathan Kabasele (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Yonathan Del Valle (Gazişehir Gaziantep FK)

Sarı Kartlar: DK 26: Hayrullah Mert Akyüz (Adanaspor), DK 71: Gökhan Süzen (Adanaspor), DK 86: Onur Akbay (Adanaspor)

﻿

Futbolda haftanın programı
Gazişehir Gaziantep FK - Adanaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Türkiye Kupası'nda 3. turun kuraları çekildi
Futbolda birinci transfer dönemi bitiyor
TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri
Adanaspor'da galibiyet hesapları
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿