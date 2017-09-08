Sivasspor'a Ukraynalı orta saha
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SİVASSPOR'A UKRAYNALI ORTA SAHA

Sivasspor'a Ukraynalı orta saha

Demir Grup Sivasspor, Sergiy Rybalka ile resmi sözleşme imzaladı.

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Demir Grup Sivasspor, Sergiy Rybalka ile resmi sözleşme imzaladı.

Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev forması giyen Ukraynalı orta saha oyuncusu Sergiy Rybalka ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandı.

1 Nisan 1990'da Ukrayna'da dünyaya gelen Sergiy Rybalka futbola Arsenal Kharkiv'de başladı. Burada çeşitli yaş kategorilerinde forma terleten Rybalka daha sonra Dinamo Kiev'in alt yapısına geçti. 2013 yılında Çekya Ligi ekiplerinden Slovan Liberec'e kiralık olarak gitti. 2014 yılında döndüğü Kiev ekibinde A takıma yükselerek forma giymeye başladı. 27 yaşında ve 1,76 boyundaki sporcu orta sahada görev yapıyor.

Rybalka 9 kez de Ukrayna milli takımının formasını giydi.
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