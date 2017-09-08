Kupa finalinin ilk maçı berabere
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KUPA FİNALİNİN İLK MAÇI BERABERE

Kupa finalinin ilk maçı berabere

Brezilya Kupası finalinin ilk maçında Flamengo, sahasında Cruzeiro 1-1 berabere kaldı.

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Brezilya Kupası finalinin ilk maçında Flamengo, sahasında Cruzeiro 1-1 berabere kaldı.

Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Karşılaşmanın 76. dakikasında Lucas Paqueta'nın golüyle öne geçen ev sahibi ekip, 84. dakikada Giorgian De Arrascaeta'nın golüne engel olamadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Kupa finalinde rövanş 28 Eylül Perşembe günü oynanacak.

1989 yılından bu yana düzenlenen organizasyonda Cruzeiro dört, Flamengo ise üç kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

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