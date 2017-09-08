Göztepe'de transfer

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Belçika ekibi Standart Liege'de forma giyen Milos Kosanovic'le kiralık olarak anlaştı.

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Kosanovic'le satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyerinde kendi ülkesinde Vojvodina ve Miadost Apatin takımlarında forma giydikten sonra Polonya ekibi Cracovia Krakow'a transfer olan Kosanovic, 2013-2014 sezonunda başladığı Belçika kariyerinde ise Mechelen ve Standart Liege'de mücadele etti.