FENERBAHÇE, EVİNDE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E YENİLMİYOR

Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Fenerbahçe, rakibine evinde hiç yenilmedi.
Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, ligde Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı 9 maçta da galip gelemedi.
Evindeki maçlarda rakibine büyük üstünlük kuran turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda ise 3 puana ulaşamadı. Taraflar arasında Kadıköy'deki ilk maç berabere bitti, son 8 müsabakayı ise Fenerbahçe kazandı.
Ülker Stadı'nda Fenerbahçe 17, Medipol Başakşehir 5 gol attı.
- Ligde 19. randevu
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Cumartesi günü 19. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 18 maçta Fenerbahçe 9, Medipol Başakşehir 7 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin 24 golüne, turuncu-lacivertliler 21 golle yanıt verdi.
Geçen sezonun ilk haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı, ikinci yarıda ise Fenerbahçe, Kadıköy'de aynı skorla galip geldi.
- Maçlar
Fenerbahçe ile eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir takımları arasında Süper Lig'de yapılan maçların sonuçları şöyle:
Sezon Maç Sonuç
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2007-2008 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-2
2008-2009 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0
2009-2010 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 1-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-1
2010-2011 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 0-1
Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-0
2011-2012 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 4-2
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 3-2
2012-2013 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2-1
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe 2-0
2014-2015 Fenerbahçe-İstanbul Başakşehir 2-0
İstanbul Başakşehir-Fenerbahçe 2-2
2015-2016 Fenerbahçe- Medipol Başakşehir 1-0
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 2-1
2016-2017 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 1-0
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 1-0