Correia ve Gökhan kafilede yok
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CORREİA VE GÖKHAN KAFİLEDE YOK

Correia ve Gökhan kafilede yok

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Cumartesi günü oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Cumartesi günü oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen taktik idmanın ardından kara yoluyla Karabük'e giden kafileye sağ dizindeki ağrı ve şişlik nedeniyle dünkü idmana katılmayan Adriano Correia ve sakatlık sonrası bireysel çalışmalarına devam eden Gökhan Gönül dahil edilmedi.

Beşiktaş, Karabük'te kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

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