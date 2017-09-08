Sampdoria-Roma maçı ertelendi
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SAMPDORİA-ROMA MAÇI ERTELENDİ

Sampdoria-Roma maçı ertelendi

 İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında Cumartesi günü oynanması planlanan Sampdoria-Roma maçı, olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendi.

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 İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında Cumartesi günü oynanması planlanan Sampdoria-Roma maçı, olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendi.

Cenova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Sampdoria takımının kenti Cenova'da beklenen yoğun yağış sebebiyle turuncu alarm ilan edildiği ve bu nedenle yarın TSİ 21.45'te oynanması planlanan Sampdoria-Roma maçının ertelendiği belirtildi.

Oynanacağı tarihe daha sonra karar verilecek karşılaşma, Serie A'da bu sezon olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelenen ilk maç oldu.

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