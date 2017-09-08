"TRANSFER YASAĞIMIZI KALDIRDIK ANCAK..."

TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un kulüp başkanı Mutlu Özpineci, transfer yasağını kaldırdıklarını ancak karşılarına çıkan vergi borcunu çözmeye çalıştıklarını bildirdi.

Özpineci, yaptığı açıklamada, bir süredir transfer yasağını kaldırmak için yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yapılan çalışmalar neticesinde mutlu sona yaklaştıklarını ifade eden Özpineci, şöyle konuştu:

"Transfer yasağımızı kaldırdık ancak şimdi de karşımıza vergi borcu çıktı. Bu sorunu çözmeden yeni transfer yapamayacağımızı öğrendik. Şu an için vergi borcu olarak karşımıza çıkan rakam 3,5 milyon lira. Yeni sezon için transferlerimiz hazır ancak imza aşamasına geçebilmemiz için 3,5 milyon lira tutarındaki vergi borcunu çözmeye çalışıyoruz."

Özpineci, bu sorunu çözebilmek için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, kentten de bu anlamda destek beklediklerini kaydetti.

Transfer sezonunun tamamlanmasına sayılı saatler kala bazı oyuncuları imza atmak üzere kente getirdiklerini anlatan Özpineci, "Bu sorunu çözmeyi çok istiyoruz ama hesapta olmayan yeni bir engel çıktı. İnşallah bunu da aşacağız. Eğer çözemezsek bizim için büyük bir şanssızlık olacak ve tüm emeklerimiz boşa çıkacak. İnşallah bu kötü senaryoyla karşılaşmayız." ifadelerini kullandı.