KERİM TEKRAR ALTINORDU'DA

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Demir Grup Sivasspor'dan eski oyuncusu Kerim Avcı'yı kadrosuna dahil etti.

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 2014-2015 sezonunda kırmızı-lacivertli takımda forma giyen Kerim Avcı ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Altınordu'ya dönmekten çok mutlu olduğunu belirten Kerim Avcı, "Altınordu, kısa bir süre forma giymeme rağmen çıkış yapmamı sağladı. Bunda idari ve teknik ekibin yaklaşımları kadar sağlanan aile ortamı da etkili olmuştu." ifadelerini kullandı.

Almanya doğumlu 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Türkiye kariyerinde Altınordu'nun yanı sıra Kayseri Erciyesspor, Balıkesirspor ve Sivasspor'da forma giydi. Türkiye kariyerinde lig ve kupada 96 maça çıkan Kerim Avcı 19 gol attı.