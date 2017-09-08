Kerim tekrar Altınordu'da
﻿
Site İçi Arama
﻿

KERİM TEKRAR ALTINORDU'DA

Kerim tekrar Altınordu'da

 TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Demir Grup Sivasspor'dan eski oyuncusu Kerim Avcı'yı kadrosuna dahil etti.

275 Okunma

 TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Demir Grup Sivasspor'dan eski oyuncusu Kerim Avcı'yı kadrosuna dahil etti.

Altınordu Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 2014-2015 sezonunda kırmızı-lacivertli takımda forma giyen Kerim Avcı ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Altınordu'ya dönmekten çok mutlu olduğunu belirten Kerim Avcı, "Altınordu, kısa bir süre forma giymeme rağmen çıkış yapmamı sağladı. Bunda idari ve teknik ekibin yaklaşımları kadar sağlanan aile ortamı da etkili olmuştu." ifadelerini kullandı.

Almanya doğumlu 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Türkiye kariyerinde Altınordu'nun yanı sıra Kayseri Erciyesspor, Balıkesirspor ve Sivasspor'da forma giydi. Türkiye kariyerinde lig ve kupada 96 maça çıkan Kerim Avcı 19 gol attı.

ETİKETLER #Altınordu
Futbolda haftanın programı
Türkiye Kupası'nda 3. turun kuraları çekildi
Futbolda birinci transfer dönemi bitiyor
TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri
İzmir'de 3 stat için temel atma heyecanı
"VAR, hayata geçmesi gereken bir devrimdir"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿