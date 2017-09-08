Ümraniye'ye Beşiktaşlı kaleci!
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ÜMRANİYE'YE BEŞİKTAŞLI KALECİ!

Ümraniye'ye Beşiktaşlı kaleci!

 TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Beşiktaş 21 Yaş Altı Takımı'nın kalecisi Hüseyin Yılmaz'ı transfer etti.

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 TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Beşiktaş 21 Yaş Altı Takımı'nın kalecisi Hüseyin Yılmaz'ı transfer etti.

Beşiktaş'ta A takımla idmanlara çıkan genç kaleci, Ümraniyespor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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