GALATASARAY'DA İMZA TÖRENİ

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni transferleri Iasmin Latovlevici, Jason Denayer ve Cedric Carrasso için imza töreni düzenlendi.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de katıldığı törende, Kardemir Karabükspor'dan alınan Latovlevici ile 1 1, Manchester City'den kiralanan Denayer ve bonservisi elinde olan Carrasso ile de birer yıllık sözleşme imzalandı.

Dursun Özbek, törende yaptığı konuşmada, transferin son gününü geçirdiklerini dile getirerek, "Takımıza yeni katılan sporculara başarılar diliyorum. Galatasaray'a büyük fayda katacakları konusunda en ufak bir şüphemiz yok. Taraftarlarımız, yeni sezonda Galatasaray'ı daha kuvvetli ve şampiyonluğun en büyük adayı olarak izleme fırsatı bulacaklardır." diye konuştu.

Yeni transferlerden Iasmin Latovlevici, Galatasaray'a gelmesinde geçen sezon Kardemir Karabükspor'da birlikte çalıştığı teknik direktör Igor Tudor'un büyük katkısı olduğunu vurgulayarak, "Tudor ile profesyonel bir ilişkimiz var, özel bir ilişkimiz yok. Sistemine uyabileceğini düşündüğü için beni seçti. Çok farklı takımlarda oynama şansı buldum. Başarımın sırrı çok çalışmaktan geliyor. Galatasaray'da da hocanın isteklerine konsantre olup, onları yapmaya çalışacağım." ifadelerini kulandı.

Latavlevici, Galatasaray'da daha önce ülkesi Romanya'dan çok sayıda futbolcunun forma giydiğini hatırlatarak, "Hagi ve Popescu burada oynayanların en iyileriydi. Ben de onlar gibi bir performans sergilemeyi diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Jason Denayer de önceki sezon da formasını giydiği Galatasaray'da kendisini mutlu hissettiğini dile getirerek, "Bana gösterdikleri destek için taraftarlara teşekkür ediyorum. Galatasaray'da kendimi iyi hissetmemin nedeni burada bana iyi davranılması. Bundan dolayı aramızda bir kaynaşma oldu." açıklamasını yaptı.

Kaleci Cedric Carrasso ise uzun bir kariyere sahip olduğunu anlatarak, "Transfer döneminde birçok teklif aldım. Ancak şimdi bunları konuşmanın anlamı yok. Her şeyin yeri var. Önemli olan Galatasaray'da olmam ve burada oynamam. Galatasaray'da bir asker gibiyim. Burada takımın başarısı için elimden geleni yapacağım." şeklinde görüş belirtti.

Latovlevici, Denayer ve Carrasso törenin sonunda, yeni sezonda Galatasaray'da giyecekleri formalarla basın mensuplarına poz verdi.