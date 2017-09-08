Janssen, sağlık kontrolünden geçirildi
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JANSSEN, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Janssen, sağlık kontrolünden geçirildi

Fenerbahçe'nin, transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu forvet oyuncusu Vincent Janssen, sağlık kontrolünden geçirildi.

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Fenerbahçe'nin, transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu forvet oyuncusu Vincent Janssen, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı futbolcunun, Ulus'ta bulunan Liv Hospital'da sağlık kontrolüne tabi tutulduğu belirtildi.

Kontroller kapsamında Janssen'in, kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenelerinden geçirildiği, golcü oyuncuya kardiyak ile radyolojik testler uygulandığı aktarıldı.

Hollandalı golcünün, sarı-lacivertli takımın bu akşam yapacağı antrenmana katılmasının beklendiği de açıklandı.

Kariyerinde Almere City, AZ Alkmaar ve Tottenham Hotspur formalarını giyen Janssen, Hollanda Milli Takımı'nda da görev yapıyor.

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