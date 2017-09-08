Milosevic TFF 1. Lig'de
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MİLOSEVİC TFF 1. LİG'DE

Milosevic TFF 1. Lig'de

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Pedro Franco'nun kiralanmasından sonra Alexander Milosevic de sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralandı.

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Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Pedro Franco'nun kiralanmasından sonra Alexander Milosevic de sezon sonuna kadar Çaykur Rizespor'a kiralandı.
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