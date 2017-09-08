FERHAT ÇULCUOĞLU'NDAN VEDA MESAJI

Transferin son gününde Ankaragücü’nde bir ayrılık daha yaşandı. Geçen sezon Ankaragücü’nün TFF 1. Lig’e çıkmasında önemli bir katkısı olan ve takımda en çok süre alan oyuncu olma özelliğini taşıyan Ferhat Çulcuoğlu ile Teknik Direktör İsmail Kartal’ın verdiği rapor doğrultusunda yollar ayrıldı.

Başarılı orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bir veda mesajı yayınladıç

İşte o paylaşım:

Vedalar zordur ama veda etmek daha zordur...

İçimde şampiyonluk ile bitirdiğimiz sezonun mutluluğu ve huzuru ile Ankaragücü’mden ayrılıyorum. Bu büyük camiada, böylesine ateşli taraftarımızın önünde şanlı formayı taşıma şerefine beni layık gördüğü için İsmet Taşdemir hocama teşekkürü borç bilirim. En büyük üzüntüm hiç bir şart ve koşulda bizi yalnız bırakmayan taraftarımızdan kopacak olmamdır...

Burası benim içimde aile, başarı ve paylaşım gibi kutsal değerler ifade ediyor. Burada olduğum süre boyunca kazanmayı, kaybetmeyi, sevinci, hüznü, acıyı paylaştığım başta Başkanımız Mehmet Yiğiner olmak üzere, tüm yönetime, hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve arma sevdalılarına teşekkür ediyorum...

Biliyorum ki; birçok profesyonel yönetici duygusallık ile profesyonelliğin bağdaşmadığını düşünebilirler; ben ise ancak duygusal ve takımına tutkuyla bağlı insanların başarılı olabileceğine inanıyorum...

Şunu bilmenizi isterim ki Ankaragücü her zaman kalbimde olucak. Beraber sevindiğimiz, beraber üzüldüğümüz günleri özleyeceğim. Ama en çok benim de sizinle sık sık paylaştığım; “Yemin ettik, güzel günler gelecek” diye haykırdığımız maç sonu kutlamalarımızı özleyeceğim ve hiç unutmayacağım...

Herkes hakkını helal etsin, Allah’a emanet olun...