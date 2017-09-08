HALKBANK'IN MİLLİLERİ "SAĞLAM" ÇIKTI!

Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele eden A Erkek Milli Takımın nüvesini oluşturan Halkbanklı oyuncular Ankara’ya gelerek takıma katıldı.

Bir kaç günlük dinlenmenin ardından, bu sezon sağlık sponsoru olan Koru Hastanesi’ne giden Hasan Yeşilbudak, Hakkı Çapkınoğlu, Alperay Demirciler, Emre Batur, Burutay Subaşı ve Faik Samed Güneş’e bir dizi test uygulandı. Alınan sonuçlarda millilerin sağlam çıktığı açıkılandı.

Arkadaşları adına konuşan Burutaş Subaşı kulüp çalışmalarına sağlam bir şekilde katılmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Şampiyon takımın oyuncuları olarak önümüzdeki sezon sorumluluklarının arttığını ifade eden Subaşı şunları söyledi:

“Uzun ve yorucu bir sezon bizi bekliyor. Efeler Liginde olduğu gibi Şampiyonlar Liginde de derece hedefliyoruz. Tüm kulvanlarda başarılı olacak seviyedeyiz. Biz sporcuların tek ihtiyacı sağlıklı olmak. Sağlığımız bu yıl Koru Hastanesi’ne emanet. Biz de kendimize iyi bakacak ve Ankaralı voleybolseverlere mutlu anlar yaşatacağız.”